Ministério é evacuado por causa de ameaça de bomba

O prédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), localizado na Esplanada dos Ministérios, está sendo evacuado na tarde desta quinta-feira (22) por causa de uma possível ameaça de bomb a.

De acordo com informações preliminares, um homem carrega um pacote suspeito e se recusa a deixar o local . Ele está acompanhado da família, uma mulher e duas crianças .

Testemunhas afirmam que o homem teria acionado "uma bombinha", parecida com as de festas juninas, o que chamou a atenção das pessoas no local e a suspeita para o pacote que carrega. A Polícia Militar do Distrito Federal informa não ter presenciado nenhuma explosão.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da polícia tenta negociar a saída do homem . De acordo com a polícia, o acesso ao homem é dificultado pelo fato de estar segurando a criança mais nova no colo.

O esquadrão antibombas também foi acionado .

A sede do MDS fica no início da Esplanada dos Ministérios, perto da Catedral.





