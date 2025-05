NOTÍCIA BOA: Rondônia está entre os estados que mais devem crescer em 2025

Segundo a Resenha Regional de uma instituição financeira atualizada em maio, Rondônia é um dos estados que terá maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025, com projeção de chegar a 4,7%. O que deixa o estado com o segundo melhor desempenho do país, juntamente com o Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas da previsão para Mato Grosso (5,8%).

O PIB é resultado da soma dos bens e serviços produzidos no estado, e é um dos principais indicadores utilizados para classificar as regiões como ricas, pobres ou em desenvolvimento. Assim, quando o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo, e quando cresce é porque a economia está indo bem.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o cenário econômico otimista para o estado sinaliza que a região está favorável para investimentos, competitividade das empresas, geração de empregos e melhora da renda. ‘‘Essa arrancada na economia de Rondônia acontece em meio ao fortalecimento de ações e serviços desenvolvidos pelo governo do estado, com prioridade para o bem-estar da população. E contamos o diferencial no estado: a integração do governo, com os demais Poderes, e toda a população para tornar Rondônia o melhor lugar para viver e trabalhar no Brasil.”

No ranking nacional, Rondônia tem segunda melhor projeção, empatado com Mato Grosso do Sul

DESTINO PRÓSPERO

É na produção de alimentos para o Brasil e o mundo, que Rondônia tem alcançado um cenário favorável para prosperar. O estado deve ter boas safras de soja e milho. As produções de café ( 5º maior exportador do Brasil ), carne bovina (5º maior exportador do Brasil) e do Tambaqui (Maior produtor do Brasil) também destacam-se e estão em plena evolução no mercado global, com recordes de exportação.

Com o dinamismo do agronegócio, o comércio e serviço no estado também estão em alta. Em fevereiro de 2025, conforme dados de uma empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, o setor de serviços cresceu 18,3% em relação ao mês anterior. No Comércio varejista, Rondônia teve o melhor desempenho do Brasil, com 5,2% de aumento, no mesmo período.

Com esse bom desempenho, a geração de empregos se fortalece. Rondônia é terceiro do país com menor taxa anual de desocupados.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Sérgio Gonçalves, destacou que as ações estratégicas para gerar uma economia forte em Rondônia estão dando velocidade aos resultados positivos. ‘‘Rondônia é um dos estados brasileiros que mais cresce economicamente, isso representa a força do empresariado, do agro, do comércio, dos serviços, dos servidores e de todos os setores que trabalham para o estado prosperar. Precisamos celebrar as forças que temos e avançar ainda mais.’’

Entre as ações do governo de Rondônia para fortalecer a economia, destaca-se:

Apoio à produção de alimentos sustentáveis desde a produção até a comercialização;

Capacitações para fortalecer a cultura exportadora;

Liberação de crédito para apoiar os pequenos negócios;

Apoio a negócios inovadores ;

Simplificação, modernização e agilidade na abertura de empresas;

Missões nacionais e internacionais de promoção do estado;

Potencialização da educação profissional com cursos gratuitos; e

Investimentos na infraestrutura e desenvolvimento dos 52 municípios.

Fonte

Texto: Vanessa Moura

Fotos: Daiane Mendonça (Fotos) / Gustavo Moret (Arte)

Secom - Governo de Rondônia