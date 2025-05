No estado de São Paulo, 4.266 escolas estaduais que atendem estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio estão convocando as famílias para o Dia C da Convivência. O objetivo é a necessidade do apoio dos pais e responsáveis no combate a crimes da internet. A expectativa é atingir, ao menos, 1 milhão de pessoas.