Leilão do Túnel Santos-Guarujá será realizado em setembro com aprimoramentos no modelo de concessão

O Governo de São Paulo e o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) definiram a nova data para o leilão do Túnel Santos-Guarujá: 5 de setembro de 2025. A atualização no cronograma é resultado direto das contribuições qualificadas recebidas durante o roadshow internacional realizado na Europa, que reuniu grandes players do setor de infraestrutura interessados no projeto.