Rondônia encerra ciclo de capacitações para uso da Tafenoquina e consolida pioneirismo na luta pela eliminação da malária

Com queda de 47% nos casos de malária no primeiro quadrimestre de 2025, Rondônia reforça seu protagonismo nacional no enfrentamento à doença, sendo um dos primeiros estados do país a implantar o uso do medicamento Tafenoquina, associado ao teste de G6PD, como estratégia inovadora no tratamento da malária vivax. O ciclo de capacitações técnicas, que passou por quatro municípios, foi encerrado nesta quinta-feira (22), no município de Alto Paraíso, com a participação de 52 profissionais da área da saúde, entre técnicos, agentes comunitários e agentes de combate às endemias.

O treinamento, realizado pelo governo de Rondônia, por intermédio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa/RO), em parceria com o Ministério da Saúde (MS), o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cepem) e as secretarias municipais de saúde, reuniu ao longo dos quatro dias de atividades mais de 300 profissionais de saúde, entre técnicos, médicos, enfermeiros, bioquímicos, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A capacitação faz parte das ações estratégicas que consolidam o compromisso do estado com o fortalecimento da rede de saúde e a eliminação da malária em Rondônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que o estado tem atuado de forma estratégica, investindo em tecnologia, capacitação e inovação no SUS. “Rondônia tem dado exemplo para o Brasil no combate à malária. A implantação da tafenoquina e do teste de G6PD demonstra o empenho da gestão estadual com a saúde pública, oferecendo um tratamento mais seguro, eficaz e rápido para os rondonienses.”

O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou que o avanço no controle da malária reflete o compromisso do governo de Rondônia em manter uma vigilância ativa, investir no diagnóstico oportuno e adotar estratégias terapêuticas inovadoras. “Estamos entregando à população mais uma ferramenta que salva vidas, que traz mais adesão ao tratamento e menos risco de abandono, com um ciclo terapêutico de apenas três dias. Esse é um marco na saúde pública de Rondônia.”

Rondônia reafirma sua posição de liderança no país na luta contra a doença. “Iniciamos esse trabalho em 2024 em Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Candeias do Jamari. Hoje, expandimos essa estratégia graças à dedicação das equipes estaduais, municipais e do Ministério da Saúde. A meta é eliminar a malária do nosso estado e estamos no caminho certo”, reforçou o coordenador estadual da Malária da Agevisa, Valdir França.

ALTO PARAÍSO

Investimentos em formação e qualificação contínua faz parte da agenda de gestão

O secretário municipal de saúde de Alto Paraíso, Rodrigo Queiroz, destacou que a capacitação faz parte das estratégias de fortalecimento da gestão municipal. “Lidamos com um déficit de profissionais na área da saúde e, muitas vezes, com alta rotatividade. Por isso, investir em formação e qualificação contínua faz parte da nossa agenda de gestão, para garantir que tenhamos equipes preparadas para enfrentar os desafios da malária e de outras endemias.”

Conforme o coordenador da Vigilância em Saúde de Alto Paraíso, João Paulo da Silva, o treinamento amplia a adesão ao diagnóstico e ao tratamento. “Nosso próximo passo é replicar esse conhecimento, descentralizar o atendimento e garantir que todas as nossas unidades tenham os insumos e estejam preparadas para oferecer o melhor serviço à população. Alto Paraíso conta com seis equipes de Saúde da Família, três unidades notificadoras de malária e quatro unidades básicas de saúde que trabalham integradas no combate à doença”, explicou.

Atualmente, o município de Alto Paraíso, assim como outros que participaram do ciclo de capacitações, conta com três ferramentas de diagnóstico da malária: teste rápido, gota espessa e agora o protocolo que inclui a tafenoquina, que além de tratar a fase sanguínea do parasita, atua na cura radical, desde que o paciente realize previamente o teste de G6PD para garantir a segurança no uso do medicamento.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

O técnico da Agevisa/RO, Willis Almeida Damasceno, detalhou que o Ministério da Saúde fornece ao estado os biossensores, as fitas de teste de G6PD e o medicamento tafenoquina, e cabe à Agência Estadual realizar a distribuição desses insumos para as unidades notificantes de malária nos municípios, garantindo acesso universal e descentralizado.

O ciclo de capacitações reforça a estratégia estadual de eliminação da malária, que já apresenta resultados concretos. Dados do Malariômetro, divulgados pela Agevisa/RO, mostram que Rondônia reduziu os casos de malária em 47% no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 1.474 casos registrados entre janeiro e abril deste ano, contra 2.786 no ano anterior, confirmando o impacto positivo das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento.

Fonte

Texto: Aurimar Lima

Fotos: Cristian Alves

Secom - Governo de Rondônia