Governo de RO fortalece protagonismo feminino durante encontro de mulheres tradicionais em Costa Marques

AComunidade Quilombola do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, sediou no dia 20 de maio, o 1º Encontro das Mulheres Tradicionais. O encontro inédito reuniu mulheres quilombolas, indígenas, ribeirinhas e camponesas para promover o diálogo, a valorização cultural e o empoderamento feminino. O evento foi realizado na sede da Associação Quilombola do Forte Príncipe da Beira (Asqforte) e contou com palestras que evidenciaram os direitos previdenciários e de saúde preventiva da mulher.

O Encontro foi realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) e apoio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e da Prefeitura de Costa Marques, e demonstrou sensibilidade e comprometimento ao levar informação e orientação de forma acessível, contribuindo para a autonomia e conscientização dos direitos das mulheres no campo.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação ativa dessas mulheres em eventos que evidenciam o seu papel na preservação da cultura e na sustentabilidade das comunidades locais reforça o compromisso coletivo com a valorização das identidades tradicionais. “Eventos como este demonstram que estamos no caminho certo ao promover inclusão, conhecimento e autonomia para quem tem papel essencial na história e no futuro do nosso estado”, ressaltou.

As ações contribuem para a autonomia e conscientização dos direitos das mulheres no campo

Segundo a gerente regional da Emater-RO na região no Vale do Guaporé, Jaqueline Rosa, a iniciativa foi muito importante para as mulheres tradicionais. “Este encontro é um marco para as mulheres da região, que são protagonistas no desenvolvimento sustentável e na preservação cultural de seus territórios”, disse.

De acordo com o diretor-presidente da Autarquia, Luciano Brandão, as ações confirmam a importância da assistência técnica e da extensão rural na transformação social. “A Emater-RO tem levado conhecimento, direitos e dignidade para quem mais precisa, e o sucesso deste encontro traz o reflexo do nosso trabalho comprometido com o fortalecimento das comunidades e com o desenvolvimento das pessoas que vivem no campo”, frisou.

O Encontro realizado em Costa Marques tornou-se um marco de reconhecimento, escuta e fortalecimento da luta feminina em Rondônia, evidenciando o papel essencial das mulheres tradicionais no presente e no futuro do estado.

As ações disponibilizadas pelo governo são essenciais para a valorização e proteção à mulher, com destaque para os programasMulher Protegida,Proample Delas,Mamãe ChegueieCriança Feliz, além dos programas voltados para desenvolvimento da mulher rural como oAter Mulher,Saúde da MulherePronaf Mulher, entre outros, sempre com a participação da Emater-RO, responsável por levar essas ações ao campo.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Jaqueline Rosa

Secom - Governo de Rondônia