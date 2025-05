Capacitação em armamento e tiro aprimora atuação de policiais penais em Rondônia

Com o objetivo de elevar o nível técnico e operacional dos servidores que atuam no sistema penitenciário, o governo de Rondônia promoveu, nos dias 19 e 21 de maio, um curso de armamento e tiro com foco no fuzil T4 – calibre 5.56. A capacitação foi realizada nos municípios de Buritis e Ariquemes, reunindo cerca de 28 policiais penais em cada dia.

Organizado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Escola Estadual de Serviços Penais (Esep), o curso teve como foco a segurança no manuseio do armamento, a aplicação de técnicas de disparo em ambientes operacionais e o aprimoramento da precisão, tanto em cenários de curta, quanto de longa distância — situações que podem ocorrer no ambiente prisional. As instruções foram ministradas pelos policiais penais Diego Sampaio e Maurício Lopes.

APRIMORAMENTO

Durante as instruções, os participantes foram orientados sobre a verificação técnica do armamento, técnicas de manejo seguro, postura de tiro e armazenamento adequado. O curso teve carga horária de 10 horas e, ao final, todos os participantes receberam certificados de conclusão.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, reforçou que o curso faz parte de um programa estratégico que busca preparar os policiais penais para lidar com os desafios do cotidiano com maior preparo técnico e psicológico. “Essa formação é essencial, sobretudo diante da complexidade e da responsabilidade que envolvem o trabalho nas unidades prisionais”, afirmou.

Fonte

Texto: Beatriz Ribeiro

Fotos: Arquivo Sejus

Secom - Governo de Rondônia