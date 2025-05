Ação educativa em instituição de ensino superior é realizada para conscientização sobre um trânsito mais seguro

Em celebração ao Maio Amarelo, mês onde a conscientização para um trânsito seguro é intensificada, as equipes da educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) levaram um ciclo de atividades na terça-feira (20), para uma instituição de ensino superior em Porto Velho. O projeto tem o objetivo de multiplicar as boas práticas para um trânsito consciente, responsável e seguro. A ação, coordenada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), e envolveu os trabalhadores e alunos da instituição de ensino.

O ciclo da ação iniciou com atividade laboral desenvolvida por uma servidora do Detran-RO com os profissionais da instituição. Em seguida, a equipe da educação ministrou uma palestra sobre fatores de risco no trânsito, destacando como as emoções podem contribuir para possíveis sinistros.

Público também desenvolveu atividade prática com o óculos que simula embriaguez

As equipes de educação de trânsito levaram a conscientização para alunos e profissionais que chegavam para a aula, destacando a importância de utilizar a faixa de pedestres e conscientizando a população. O público também desenvolveu a atividade prática, por meio dos óculos que simula embriaguez, destacando como a mistura de álcool e direção pode ser grave e fatal para o ser humano.

Flavio Aparecido, profissional da instituição, participou do ciclo de atividades e parabenizou o trabalho desenvolvido pelas equipes do Detran-RO. “Essa ação é extremamente importante, porque leva a gente a refletir no nosso dia a dia e às vezes a gente pode não estar ligado ao que está acontecendo à nossa volta, então a atividade trouxe uma reflexão muito importante voltada para o trânsito”, disse.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou que a educação de trânsito continuará atuante em todas as cidades, focada na conscientização, redução de sinistros e salvar vidas. “Essa é a nossa missão.”

Fonte

Texto: João Muniz

Fotos: João Muniz

Secom - Governo de Rondônia