Infraestrutura urbana avança em Santa Luzia d’Oeste com mais de 2 km de ruas preparadas para pavimentação

Mais de 2.100 metros de vias urbanas estão sendo transformados em Santa Luzia d’Oeste, onde o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) executa obras de infraestrutura urbana que incluem drenagem, reconformação de plataforma e, em breve, aplicação de capa asfáltica. O trabalho é resultado de uma ação integrada entre as coordenadorias de Operações e Fiscalização (COF) e Usinas de Asfalto, visando melhorar a trafegabilidade e garantir mais qualidade de vida à população.

Além das frentes de trabalho dentro da cidade, foi concluído o alargamento de pista na RO-383, no portal de entrada do município. O trecho recebeu novo asfalto, meio-fio e sinalização, melhorando o acesso e promovendo mais segurança para quem entra e sai da cidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a gestão estadual tem trabalhado para transformar a realidade dos municípios do estado, com obras que garantem mobilidade, segurança e desenvolvimento.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, as obras seguem um cronograma técnico planejado e contam com o empenho das equipes regionais. “Cada rua preparada e cada trecho asfaltado representa mais dignidade para os moradores. Estamos avançando com qualidade, respeitando os critérios técnicos e ouvindo a comunidade”, destacou.

Moradores estão felizes com o asfalto que vai chegar

No local, a dona de casa Elvira da Silva Oliveira, comemorou a chegada da infraestrutura. “Antes era só poeira e buraco. Agora, com essas obras, a gente sente que está sendo valorizado. Vai melhorar demais para todo mundo aqui do bairro”, disse.

A atuação conjunta das coordenadorias tem sido essencial para o andamento eficiente dos serviços. O coordenador da COF, Leandro Risso, reforçou que o alinhamento entre os setores tem garantido agilidade nas execuções. “Nossa equipe de fiscalização acompanha cada etapa, garantindo que os serviços atendam os padrões exigidos, e a parceria com as usinas tem sido fundamental.”

O coordenador das Usinas de Asfalto, Lucas Albuquerque, salientou o compromisso com a qualidade dos materiais utilizados. “Estamos fornecendo massa asfáltica de alto desempenho para garantir um pavimento durável, mesmo com o tráfego intenso e as variações climáticas da região.”

As obras em Santa Luzia d’Oeste refletem o compromisso do governo de Rondônia com a infraestrutura urbana, promovendo avanços concretos que beneficiam diretamente a população e estimulam o desenvolvimento local.

Fonte

Texto: Antonia Lima

Fotos: Icaro Gabriel

Secom - Governo de Rondônia