SuperAção SP: entenda como funciona o programa do Governo de SP de combate à pobreza

O Governo de São Paulo lançou na terça-feira (20) o SuperAção SP, programa estruturante voltado à superação da pobreza com foco na em permitir a inclusão no mercado de trabalho de famílias em situação de vulnerabilidade. Com investimento inicial de R$ 500 milhões, o programa será executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), em articulação com 29 políticas públicas estaduais, de nove secretarias. A primeira fase da ação vai beneficiar 105 mil famílias.