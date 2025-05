Mais de 35 km da RO-383 já receberam manutenção do governo de RO entre Rolim de Moura e Alta Floresta d’Oeste

Equipe da 4ª Usina de Asfalto do DER-RO avança com os trabalhos

Ogoverno de Rondônia segue intensificando as ações de recuperação da pavimentação asfáltica na RO-383, uma das principais vias que cortam a Região da Zona da Mata. Os serviços, executados pela equipe da 4ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), na terça-feira (20), já ultrapassaram os 35 quilômetros de melhorias, beneficiando trechos entre Rolim de Moura e Santa Luzia d’Oeste, com os trabalhos agora avançando em direção a Alta Floresta d’Oeste.

Mesmo tendo iniciado durante o feriado de Carnaval, os trabalhos seguem ininterruptamente. A equipe atua todos os dias, inclusive aos finais de semana, com o objetivo de garantir agilidade e eficiência na execução dos serviços. A obra inclui fresagem do asfalto danificado, aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR e cobertura com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), proporcionando mais segurança e durabilidade ao pavimento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias é fundamental para garantir a trafegabilidade da população. “São estradas essenciais para o escoamento da produção agropecuária e para o fortalecimento da economia do estado. Além disso, garantir vias em boas condições é assegurar mobilidade e bem-estar ao cidadão”, ressaltou.

O gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira, reforçou a importância da obra. “Estamos com a equipe atuando com responsabilidade para garantir um serviço eficiente. A recuperação da RO-383 é fundamental para quem utiliza a via diariamente. Cada trecho concluído representa mais desenvolvimento para a nossa região”, pontuou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, também destacou o ritmo acelerado da obra. “Estamos avançando com responsabilidade e rapidez, levando infraestrutura de qualidade aos moradores da região”, afirmou.

Fonte

Texto: Ricardo Barros

Fotos: Ricardo Barros

Secom - Governo de Rondônia