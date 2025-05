SP premia 122,7 mil estudantes com medalhas na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de SP

Participantes da 2ª edição da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp) já podem conferir o resultado das provas aplicadas no início do mês. A Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP) divulgou nesta terça-feira (20) os vencedores por escola e nível. Neste ano, mais de 122,7 mil estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio conquistaram uma medalha.