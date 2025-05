Governo de RO intensifica ações educativas para prevenir queimadas em São Francisco do Guaporé

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e impactos causados pelas queimadas no meio ambiente, o governo de Rondônia tem intensificado as ações do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas em diversos municípios do estado, entre os dias 20 e 23 de maio. As atividades estão acontecendo no município de São Francisco do Guaporé, e incluem palestras em escolas, orientações em propriedades rurais e participações em rádios locais, promovendo um diálogo direto com a comunidade. As ações são realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) através da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), com apoio de técnicos do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Costa Marques.

Durante o período, estão sendo realizadas diversas atividades educativas voltadas à promoção de práticas sustentáveis e à mudança de comportamento da população. A programação conta com rodas de conversa sobre a importância da preservação ambiental, oficinas temáticas com distribuição de materiais educativos e atividades lúdicas voltadas ao público infantil, com foco na sensibilização ambiental. No dia 20, a Escola Família Agrícola Vale do Guaporé (EFA Vale) recebeu a equipe da Sedam, atendendo cerca de 70 alunos do curso Técnico em Agropecuária. A unidade utiliza a metodologia da pedagogia da alternância e atende aproximadamente 140 estudantes de São Francisco do Guaporé e de outros municípios do estado.

Também irão receber as ações as escolas Pereira e Cáceres, Neusa de Oliveira Bravin e Clodoaldo Splicigo. As atividades estão sendo bem recebidas pela comunidade escolar e contribuem para ampliar o debate sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental. A Sedam reforça que a educação ambiental é uma ferramenta essencial para fortalecer a cultura da prevenção e promover um futuro mais equilibrado e consciente para as próximas gerações e reforçando os direitos e deveres ambientais dos cidadãos e destacam a importância do engajamento coletivo na prevenção de queimadas.

Atividades sensibilizam crianças sobre os impactos das queimadas

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho é realizado de forma integrada para proteger o meio ambiente e garantir um futuro melhor para as próximas gerações. “A prevenção às queimadas passa, necessariamente, pela educação. Ações como essa são essenciais para fortalecer a consciência ambiental da população, desde as crianças até os produtores rurais”, ressaltou.

O coordenador substituto da Ceam, Leandro de Oliveira Almeida, assegurou que a educação ambiental é um pilar estratégico dentro do Plano de Prevenção às Queimadas. “Com essas ações, buscamos não apenas informar, mas transformar realidades. É por meio do diálogo, da escuta e da participação ativa da comunidade que conseguimos resultados duradouros.”

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o compromisso é levar informação, orientação e apoio técnico aos municípios, especialmente aos mais impactados pelas queimadas. “Temos trabalhado com iniciativas educativas porque acreditamos que a mudança começa com o conhecimento. Cada palestra, cada oficina é uma semente plantada em favor da preservação ambiental”, frisou.

