Governo de RO convoca novos estagiários para atuação em diversas áreas do Detran-RO

O Edital nº 3/2025/DETRAN-DIVDCE, referente à quarta convocação de estagiários aprovados no processo seletivo do Edital nº 07/2024 , do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), foi publicado. Ao todo, 24 estudantes de níveis médio e superior foram convocados para compor o cadastro de reserva nas unidades de Porto Velho, Rolim de Moura e Cacoal para diversas áreas do conhecimento. Os convocados devem apresentar a documentação exigida no período de 20 de maio a 2 de junho de 2025.

A seleção é realizada através do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RO) para Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, Pedagogia, Engenharia da Computação/ Informática e Ensino Médio.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o papel do governo na promoção de oportunidades para a juventude. “A convocação representa o reforço no apoio administrativo do Detran e uma oportunidade concreta de inclusão e desenvolvimento profissional para nossos jovens. Ao abrir as portas do mercado de trabalho por meio do estágio, o governo de Rondônia reafirma seu compromisso com a formação de talentos e a construção de um futuro mais promissor para todos.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou a relevância da iniciativa. “O estágio é uma via de mão dupla: enquanto os estudantes têm a chance de aplicar na prática o que aprendem em sala de aula, o Detran se fortalece com a presença de jovens comprometidos, dispostos a contribuir e crescer profissionalmente.”

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

O início das atividades está previsto para o dia 17 de junho de 2025. Outras informações podem ser obtidas diretamente com o IEL/RO pelos telefones (69) 3216-3408 / 3402.

Candidatos residentes em Porto Velho devem comparecer presencialmente à sede do IEL/RO, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1.112, Bairro Arigolândia. Já os candidatos dos demais municípios deverão enviar a documentação por e-mail [email protected] com a descrição “Convocação Estágio Detran – Nome Completo – Localidade” no assunto.

Confira aqui aqui o edital completo e a relação dos convocados

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Hagnes Chediak

Secom - Governo de Rondônia