Governo de RO lança Programa de Segurança Rural para reforçar combate à criminalidade no campo

Ogoverno de Rondônia deu início ao Programa de Segurança Rural, com lançamentos realizados nos municípios de Jaru, Machadinho do Oeste, Ariquemes e Alto Paraíso, nos dias 15 e 16 de maio. A iniciativa faz parte do Plano Estadual de Segurança Pública e tem como principal objetivo fortalecer a presença das forças de segurança nas áreas rurais, garantindo maior proteção a mais de 120 mil propriedades distribuídas em quase 14 mil quilômetros de linhas, estradas e rodovias no estado.

A nova ação estratégica vem para enfrentar um dos principais desafios da segurança pública em Rondônia, a criminalidade nas zonas rurais, potencializada pela extensa fronteira de 1.342 quilômetros com a Bolívia um dos três maiores produtores mundiais de cocaína. Essa condição geográfica coloca o estado em posição de vulnerabilidade frente às rotas internacionais de tráfico de drogas e armas.

Cada propriedade recebe um número de identificação exclusivo

O governador de Rondônia, Marcos Rocha,destacou a importância da ação como marco no combate à criminalidade rural: “O Programa de Segurança Rural é uma resposta direta à criminalidade no campo, com tecnologia, inteligência e parceria com quem está na linha de frente. Rondônia não será rota do crime, será exemplo de segurança e desenvolvimento no meio rural.” pontuou.

O programa é executado pela Secretaria de Estado da Defesa e Cidadania (Sesdec), através das Patrulhas Rurais, unidades especializadas já em funcionamento nos 11 Batalhões da Polícia Militar do estado. A operação inclui o mapeamento de propriedades mais vulneráveis, com cadastramento feito por policiais militares, georreferenciamento e registro de informações estratégicas para elaboração de rotas de patrulhamento mais eficazes. Cada propriedade recebe um número de identificação exclusivo, o que permite a localização imediata em caso de emergência.

Além do reforço operacional, o programa também aposta em tecnologia com plataformas digitais e aplicativos que são utilizados para cadastro de imóveis, identificação de implementos agrícolas e demais informações relevantes à atuação das forças de segurança.

O secretário de Segurança, Defesa e Cidadania, Felipe Bernardo Vital, também ressaltou a relevância da iniciativa: “Estamos integrando o produtor rural à política de segurança pública, com ferramentas modernas e uma abordagem preventiva. É uma ação inovadora que une estado, polícia e comunidade em defesa da vida e do patrimônio.” Destacou.

Com a implementação do programa, o governo estadual pretende transformar o cenário da segurança no campo, oferecendo respostas mais rápidas, eficientes e integradas às necessidades dos produtores rurais. A parceria com o setor privado também é um dos pilares da estratégia, garantindo maior capilaridade e sustentabilidade das ações.

Fonte

Texto: Gerlen Oliveira

Fotos: Frank Nery e Guilherme Ribeiro

Secom - Governo de Rondônia