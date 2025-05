Alunos da educação rural aprendem com a rotina do campo

Alunos de cursos voltados ao agronegócio aprendem no dia a dia do campo técnicas que vão precisar utilizar quando estiverem no mercado de trabalho

Ogoverno de Rondônia realiza, entre os dias 26 e 31 de maio, a maior feira agropecuária do Norte do país, a Rondônia Rural Show Internacional, que destaca-se no cenário nacional também pela expansão do ensino profissionalizante, inclusive na oferta de cursos voltados ao agronegócio. A ampliação da qualificação da mão de obra é uma ação do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep). A instituição, que atua nos 52 municípios, mantém em Pimenta Bueno, o Centro Técnico Estadual de Educação Rural (Centec) Abaitará, onde os alunos se profissionalizam para o agro, reforçando o aprendizado com a vivência da rotina do campo.

São quatro cursos que preparam os estudantes para construir uma carreira de sucesso no segmento econômico que é a mola propulsora da economia rondoniense.

Agronegócio

Quem se capacita no Curso Técnico em Agronegócio fica habilitado para viabilizar soluções técnicas competitivas no desenvolvimento de negócios no agronegócio, a partir do domínio dos processos de gestão e das cadeias produtivas do setor, opera na prospecção de novos mercados, analisa a viabilidade econômica de projetos, identifica alternativas de captação de recursos, atuando diretamente no beneficiamento, logística, técnicas de marketing e comercialização da produção rural e agroindustrial.

Trabalhos em equipe geram frutos no aprendizado contínuo

Zootecnia

Durante as aulas do Curso Técnico em Zootecnia, o cursista aprende, entre outras questões, atividades relacionadas à fisiologia animal, capacidade e uso racional do solo e da água; implantação e manejo das pastagens; noções básicas de melhoramento genético animal; alimentação e nutrição animal; reprodução e sanidade animal, além do processamento da carne, leite e derivados.

Agropecuária

Alunos do Curso Técnico em Agropecuária ficam credenciados a gerar propostas de resolução de problemas, considerando os aspectos ambientais, tecnológicos, políticos, econômicos, sociais e culturais desenvolvendo habilidades das competências para continuar aprendendo com preparação e orientação para sua integração ao mercado de trabalho.

Agroecologia

No Curso Técnico em Agroecologia, o participante aprende, entre outros conteúdos, a desenvolver ações socioambientais para a conservação de recursos naturais aliados à necessidade econômica em sistemas produtivos locais, a trabalhar em equipe na busca de resolução de problemas na promoção de sustentabilidade, na proposição de ideias e soluções ambientais, tecnológicas, políticas, econômicas, sociais e culturais de acordo com os princípios e ética profissional.

Ensino profissionalizante viabiliza conhecimento na prática

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação profissional tem um papel fundamental no fortalecimento do agronegócio, tendo em vista a qualificação da mão de obra que visa preparar quem busca atuar no segmento. “A qualificação da mão de obra vem contribuindo para Rondônia se destacar nacionalmente com indicadores satisfatórios, tanto na zona urbana como no campo. Quanto mais trabalhadores capacitados, mais investimentos são atraídos para o estado”, enfatizou.

VOCAÇÃO ECONÔMICA

Maria Eliza Lima Caldeira, de 18 anos, se prepara nesse sentido. No último ano do Curso Técnico em Agropecuária, que faz integrado ao ensino médio no Centec Abaitará, a estudante já tem uma meta quando se formar neste ano. “Vou começar atuar como técnica agrícola, mas quero fazer um curso superior e ser engenheira agrônoma”, destacou a aluna, que mora em Alta Floresta d’Oeste, onde o pai é técnico agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura e na condição de ex-aluno do Abaitará, tornou-se inspiração para a filha focar o futuro no campo.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, salientou que os cursos ofertados pelo ensino profissionalizante visam atender as demandas do mundo do trabalho, levando em consideração a vocação econômica da região na qual o aluno está inserido. “Capacitar jovens em Rondônia para atuar no agro é uma resposta positiva ao significativo avanço que o agronegócio vem tendo na atualidade, representando um promissor caminho para quem quer crescer profissionalmente.”

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque

Secom - Governo de Rondônia