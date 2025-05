Governo de Rondônia retoma reabilitação asfáltica da Rodovia-492 entre Parecis e Rodovia-491

A via interliga o município de Parecis à RO-491 (Linha 45) em São Felipe d’Oeste e começou a receber os serviços no dia 6 de maio

Ogoverno de Rondônia deu início à reabilitação asfáltica da RO-492, rodovia fundamental para o escoamento da produção agrícola da região. A via interliga o município de Parecis à RO-491 (Linha 45) em São Felipe d’Oeste e começou a receber os serviços no dia 6 de maio, sob responsabilidade da 4ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Já os serviços de terraplenagem estão sendo executados pela equipe da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF) do DER-RO.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os trabalhos visam restaurar por completo a trafegabilidade, garantindo mais segurança e eficiência logística. “Os investimentos na reabilitação asfáltica fortalecem a economia, e tem como principal foco a melhoria na qualidade do trafego da população que utiliza a rodovia diariamente”, ressaltou.

Trecho estão sendo reabilitados com tratamento da base para receber a nova capa asfáltica

O gerente da 4ª Usina de Asfalto, Thiago Moreira, explicou que os serviços variam de acordo com o nível de deterioração da pista. “Nos pontos mais críticos será feito o tratamento da base e aplicação de nova capa asfáltica. Já nos trechos com menor comprometimento, realizaremos remendos com fresagem, aplicação de emulsão e cobertura com CBUQ. Serão ao todo 37 quilômetros recuperados.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a obra integra o plano de manutenção das rodovias pavimentadas de Rondônia. “Nossos engenheiros vistoriaram toda a extensão da rodovia e identificaram os pontos que exigem intervenção. O tráfego pesado e os danos causados por infiltrações e erosões exigem uma reabilitação técnica e criteriosa, com responsabilidade no uso dos recursos públicos”, afirmou.

