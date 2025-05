Governo de SP disponibiliza 3,5 mil vagas em mais de 100 cursos gratuitos para profissionais da cultura

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, abriu no dia 19 de maio as inscrições para mais de 3,5 mil vagas em mais de 100 cursos gratuitos, em 33 municípios e formatos presencial, híbrido e online. Para se inscrever, basta ter a partir de 16 anos e ensino fundamental completo. O cadastro pode ser feito até o dia 1º de junho pelo site do programa .