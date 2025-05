Programa Nota Legal Rondoniense estará na 12ª Rondônia Rural Show com stand interativo

Durante a 12ª Rondônia Rural Show Internacional, o Programa Nota Legal Rondoniense executado pela Secretaria de Estado de Finanças, estará presente. Nos dias de evento que acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná, os visitantes poderão conhecer mais sobre o programa, participar de atividades interativas e ganhar brindes personalizados no stand localizado no Pavilhão Empresarial.

O espaço contará com a participação do mascote “Notinha Legal”, que auxiliará na divulgação das ações do programa. Além disso, a equipe da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) estará disponível para esclarecer dúvidas e orientar os interessados sobre como participar do Nota Legal Rondoniense.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Nota Legal Rondoniense incentiva uma cultura de responsabilidade fiscal, mostrando que ao pedir a nota fiscal, o cidadão participa ativamente da fiscalização e transparência nas relações comerciais. “Essa atitude fortalece as políticas públicas e contribui para o desenvolvimento do estado”, ressaltou.

O destaque da participação será o sorteio trimestral do programa, dia 30 de maio, no palco do Pavilhão Empresarial. Serão distribuídos R$ 100 mil em prêmios, divididos em valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil, para 8 ganhadores. Para concorrer, é necessário baixar o aplicativo SefinApp, realizar o cadastro e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras realizadas em Rondônia.

Segundo a gerente do setor de Educação Fiscal da Sefin, Débora Rahal, estar presente na Rondônia Rural Show é uma oportunidade para promover a educação fiscal de forma lúdica e acessível para todos os públicos.

Fonte

Texto: Alana Santos

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia