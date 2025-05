Ações lúdicas para crianças enfatizam compromisso com a educação no trânsito

Crianças do ensino infantil e fundamental receberam orientações sobre segurança no trânsito

Como parte da programação do Maio Amarelo 2025, campanha nacional que busca conscientizar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), promoveu na segunda-feira (19) uma ação educativa especial na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Bilíngue, em Porto Velho.

Em formato lúdico, a ação, executada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) teve a participação dos bonecos Didico e Leleco, que encantaram cerca de 70 alunos do ensino infantil ao ensino fundamental I, com idades entre 5 e 10 anos. As crianças aprenderam, de forma divertida, sobre segurança no trânsito, faixa de pedestres, sinalização e comportamento seguro nas ruas.

A vice-diretora da escola, Itamar Braga Monteiro de Souza, enfatizou que a palestra ministrada pelo Detran-RO foi muito importante para os alunos. “De forma lúdica, eles aprendem sobre o trânsito seguro, faixa de pedestre, sinais e regras. Já é a terceira vez que recebemos essa ação, que sempre soma muito para a educação dos nossos alunos.”

A vice-diretora da escola também destacou o caráter inclusivo da instituição. “Somos uma escola bilíngue, com ensino em Libras como primeira língua e Português escrito como segunda. Alunos surdos e ouvintes aprendem juntos, e ações como essa respeitam e valorizam nossa metodologia.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou a relevância da abordagem pedagógica, já que a criança aprende com o que vê, com o que sente. “Usar a ludicidade como ferramenta é essencial para que esses ensinamentos fiquem gravados. O futuro de um trânsito mais humano começa na infância.”

ATIVIDADES EXTERNAS

Um pit stop foi realizado em frente a escola com abordagem aos pais dos alunos

Após a apresentação lúdica, a equipe do Detran-RO realizou atividades de “Arte na Pele”, com pintura temática e educativa para os alunos. Em seguida, foi feito um Pit Stop em frente à escola, com distribuição de folders informativos, lixocars e orientações de trânsito para pais, servidores e a comunidade local.

O diretor da EPTran, Fábio Duarte, frisou a importância da educação, como forma de prevenir sinistros e salvar vidas no trânsito. “Quando falamos com as crianças, falamos com o futuro; e ao envolvermos a comunidade, multiplicamos a mensagem.”

Encerrando o dia, a equipe do Detran-RO se deslocou até o Terminal Rodoviário de Porto Velho, onde realizou mais um pit stop com orientações, entrega de materiais educativos e reforço à campanha Maio Amarelo.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia