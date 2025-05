Combate às queimadas e desmatamento ilegal é tema de reunião entre governo de RO e órgãos públicos

Para alinhar estratégias de prevenção, o governo de Rondônia realizou uma reunião que teve como objetivo planejar ações para mitigar os impactos ocasionados pelas queimadas e combater o desmatamento e à extração ilegal de madeira, visando evitar impactos ambientais críticos. O encontro aconteceu na sexta-feira (16), na Estação Ecológica Soldado da Borracha, situada entre os municípios de Porto Velho e Cujubim, e contou com a participação dos servidores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), demais órgãos e os moradores da Unidade de Conservação.

A ação teve como foco central discutir estratégias de enfrentamento ao desmatamento e aos incêndios florestais. Na ocasião, foi apresentado todo o processo de identificação e monitoramento das queimadas, reforçando a importância da participação comunitária. Além disso, foram entregues outdoors e placas informativas com canais de denúncia, fortalecendo a parceria entre o poder público e os moradores na prevenção de crimes ambientais e no cuidado com a floresta.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o comprometimento da gestão estadual com a preservação ambiental. “A preservação do meio ambiente é fundamental para proteção de nossas riquezas naturais. Com a iniciativa, o governo fortalece a proteção ao patrimônio ambiental do estado e intensifica esforços para combater o desmatamento, os incêndios florestais e todas as ações criminosas que possam ameaçar a nossa biodiversidade.”

O encontro ocorreu na Estação Ecológica Soldado da Borracha

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O secretário executivo da Sedam, Huerique Charles Lopes Pereira, ressaltou a importância dessas iniciativas. “Estamos trabalhando para fortalecer a proteção das Unidades de Conservação e minimizar os riscos de incêndios florestais. A integração entre os órgãos é fundamental para alcançar esses objetivos e garantir a preservação do nosso meio ambiente.”

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, as iniciativas são de extrema importância para a proteção ambiental. “A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia com a preservação ambiental e o combate aos crimes ambientais, promovendo ações integradas e eficazes para proteger as riquezas naturais do estado. A atuação integrada entre os órgãos de governo, forças de segurança e comunidades locais demonstra a importância da cooperação para enfrentar os desafios ambientais de forma estratégica e eficaz”, frisou.

