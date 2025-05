Controladoria de Rondônia é eleita para o Conselho Diretivo da Rede Nacional de Transparência e Acesso à Informação

CGE-RO fará parte do Conselho Diretivo da RedeLai, juntamente com as controladorias dos municípios de São Paulo, Curitiba, Campo Grande e dos estados da Bahia e do Maranhão

O Governo de Rondônia por meio da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE-RO) passou a integrar, oficialmente, o Conselho Diretivo da Rede Nacional de Transparência e Acesso à Informação (RedeLAI). A eleição ocorreu, na quarta-feira (14), durante a primeira Assembleia Geral Ordinária da Rede, realizada na sede da Controladoria-Geral da União (CGU), em Brasília (DF). A CGE-RO exercerá mandato de dois anos no colegiado, representando Rondônia no fortalecimento das políticas públicas voltadas à transparência e ao acesso à informação no país.

Criada em maio de 2024, a RedeLAI tem como objetivo fomentar o acesso à informação por meio de um ambiente colaborativo que reúne órgãos e entidades dos três níveis da federação, além de instituições da sociedade civil e da academia. A iniciativa é liderada pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação, em colaboração com a Secretaria de Integridade Pública.

O controlador-geral do Estado de Rondônia, José Abrantes Alves de Aquino, destacou a importância da eleição da CGE-RO para o Conselho Diretivo da RedeLAI.

“A eleição da CGE-RO para o Conselho Diretivo da RedeLAI é um reconhecimento do nosso compromisso com a transparência e o acesso à informação. Estamos honrados em contribuir para o fortalecimento da cultura de transparência no Brasil”, disse.

A assistente de controle interno, Letícia Manvailer expressou sua satisfação em representar a CGE-RO na RedeLAI. “Participar da primeira Assembleia Geral da RedeLAI e representar o órgão na eleição para o Conselho Diretivo é uma grande responsabilidade e honra. Estamos comprometidos em colaborar ativamente para promover o acesso à informação e fortalecer a transparência pública”, salientou.

SEMINÁRIO NACIONAL

Na oportunidade, a CGE-RO também foi representada no Seminário Nacional de Acesso à Informação, com o tema “Traçando os caminhos da democratização do acesso à informação”. O evento, que ocorreu na quinta-feira (15), celebrou os 13 anos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e contou com painéis que abordaram aspectos como transformação digital, implementação da LAI em nível municipal e promoção do acesso à informação para públicos que ainda não utilizam os instrumentos disponíveis.

A participação da CGE-RO na RedeLAI reforça o compromisso do Estado de Rondônia com a promoção da transparência, o fortalecimento da cidadania e a consolidação da democracia por meio do acesso à informação.

