Parque da Cidade recebe mais uma etapa do Movimento Maio Amarelo neste sábado

OParque da Cidade, em Porto Velho, vai receber, neste sábado (17), a partir das 16h, uma nova etapa da Ação Integrada “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”. O evento compõe a programação do Movimento Maio Amarelo, executada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).

A programação contempla atividades de educação de trânsito adulto e infantil, recreação para crianças, atividades de esporte e lazer, prestação de serviços à comunidade, sorteios de brindes e bicicletas. Além disso, em parceria com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), também será realizada uma simulação de resgate de vítima de sinistro de trânsito, em Porto Velho.

Ao destacar o papel da conscientização no trânsito, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a necessidade de ações permanentes para a preservação de vidas.

“Salvar vidas é um movimento que deve acontecer todos os dias. Por isso, o investimento em educação de trânsito é tão importante, pois ajuda na conscientização pela diminuição de sinistros”.

OBJETIVO DA CAMPANHA

Também será realizada uma simulação de resgate de vítima de sinistro de trânsito

Conscientizar a sociedade sobre a necessidade de reduzir sinistros e mortes no trânsito é o objetivo da campanha que traz a mensagem: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a campanha propõe ao cidadão uma reflexão sobre suas ações no trânsito, sendo condutor ou pedestre.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, convida a população para participar do evento, que une lazer, diversão e aprendizado. “Essas atividades são muito enriquecedoras, pois são lúdicas e divertidas, para todas as idades. As crianças aprendem brincando e, para os adultos, atrativos diferenciados, como o óculos simulador de embriaguez, um diferencial nas nossas ações”.

PROGRAMAÇÃO

Dia 17 – Simulação do Resgate no Parque da Cidade em parceria com o SAMU.

Dia 25 – Dia D do Trânsito

Dias 26 a 31 – Presença na Rondônia Rural Show, com lançamento da CNH Social e encerramento do Maio Amarelo.

O Parque da Cidade está localizado na avenida Calama, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Fonte

Texto: Geovani Berno

Fotos: Geovani Berno

Secom - Governo de Rondônia