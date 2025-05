Maio Amarelo: veja as ações do Governo de São Paulo para promover segurança no trânsito

O Governo de São Paulo aumentou em quase 50% as operações do Detran-SP voltadas à segurança no trânsito entre 2022 e 2024. Nesse período, as infrações por consumo de álcool ao dirigir quase triplicaram. Essa é uma das diversas ações adotadas pelo governo estadual para reduzir o número de acidentes nas ruas do estado. Neste Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre segurança viária , conheça essa e outras ações do Governo de São Paulo para um trânsito mais seguro.