Governo de SP realiza audiências públicas da concessão do TIC Sorocaba

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), realizará três audiências públicas presenciais para debater o projeto de concessão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste, o TIC Sorocaba, que prevê a conexão ferroviária entre a capital paulista e o município de Sorocaba, com investimento estimado em cerca de R$ 12 bilhões. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial do Estado e também estão disponíveis no site da SPI .