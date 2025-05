Governo de SP apresenta cidades com potencial para filmagens no Festival de Cannes

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentou as primeiras cidades parceiras da São Paulo State Film Commission, durante missão no Festival de Cinema de Cannes, na França. O lançamento destaca 10 cidades paulistas – Amparo, Bananal, Bauru, Botucatu, Iguape, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos e São João da Boa Vista – como possíveis locações para filmagens audiovisuais. As informações detalhadas estão disponíveis no site https://spstatefilmcommission.org.br .