A Defesa Civil do Estado concluiu, na última sexta-feira (9), em Pompéia, na região de Marília, a Oficina Preparatória para o Operação SP Sem Fogo 2025, com um recorde de capacitações em todo o estado. Ao todo, quase 3 mil agentes de cerca de 600 municípios paulistas foram treinados para o enfrentamento dos desafios do período mais crítico em relação às queimadas e incêndios florestais .