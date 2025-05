Governo de RO realiza 2ª Reunião Presencial do Comitê Estadual de Saúde da População Negra

Paradiscutir os desafios e avanços nas políticas públicas voltadas à promoção da equidade racial no acesso à saúde em Rondônia, o governo do estado promoveu a 2ª Reunião Presencial do Comitê Estadual de Saúde da População Negra, na terça-feira (13). O encontro foi realizado no auditório da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), em Porto Velho e reuniu representantes de instituições estratégicas.

A reunião, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), pautou a composição e validação das comissões temáticas do comitê e informes gerais das instituições participantes. Além das falas institucionais, o comitê discutiu a situação de comunidades como Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira e Santa Fé, que sofrem com limitações geográficas e logísticas no acesso aos serviços de saúde — muitas vezes possíveis apenas por transporte fluvial.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da reunião, reforçando o papel do estado na construção de políticas. “O governo do estado está comprometido com a justiça social e com o enfrentamento das desigualdades históricas. A saúde é um direito universal e precisamos garantir que ela chegue, com qualidade, a todos os cantos de Rondônia.”

Durante o encontro, o coordenador do comitê, Bosco Cardoso, reforçou a necessidade de políticas mais sensíveis às desigualdades raciais. “É preciso debater, trocar ideias e buscar soluções. O racismo institucional ainda é uma realidade, e precisamos enfrentá-lo promovendo um cuidado digno e sem preconceito. Saúde sem racismo é um direito!”

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, enfatizou o compromisso da gestão em ampliar o diálogo com os territórios e comunidades tradicionais. “Estamos empenhados em garantir que todas as populações, especialmente as mais vulnerabilizadas, tenham acesso a um sistema de saúde inclusivo e resolutivo. A saúde da população negra precisa estar no centro das decisões públicas, com escuta ativa, ações concretas e orçamento direcionado.”

Participaram do encontro representantes da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Instituto Estadual de Educação em Saúde Pública de Rondônia (Iespro), Conselho Estadual de Saúde (CES), Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), Universidade Federal de Rondônia (Unir), Conselho dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems), Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (Renafro), Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme (Fenafal), Federação de Cultos Afro Religiosos Umbanda e Ameríndios de Rondônia (Fecauber), Movimento Negro Unificado (MNU), Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), entre outros.

Fonte

Texto: Daiane Brito

Fotos: Lucas Maximus

Secom - Governo de Rondônia