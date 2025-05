Inovação, inclusão e integridade na gestão pública de Rondônia são destacadas no 3º Encontro de Controles Internos

Palestra sobre autismo e inclusão ocorreu no evento

A programação contou com palestras e painéis que abordaram desde a inclusão no ambiente institucional até aspectos técnicos da gestão pública. No segundo dia, os servidores da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Idan Souza e Ederson Rodrigues, apresentaram uma palestra sobre autismo, destacando a importância da empatia e do respeito às diversidades.

“Falar sobre autismo no serviço público é abrir espaço para uma cultura mais inclusiva e sensível às necessidades de todos os servidores”, afirmou Ederson Rodrigues.

Ainda durante o ciclo de palestras, a auditora de controle interno do Tribunal de Contas da União (TCU), Lucieni Pereira, trouxe uma abordagem essencial para compreender o papel estratégico do controle interno na gestão responsável dos recursos públicos. “O controle interno não é apenas uma ferramenta de fiscalização, mas um instrumento de aprimoramento contínuo da gestão pública”, enfatizou.

PROTEÇÃO DE DADOS

Um dos painéis mais aguardados abordou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Acesso à Informação (LAI), com a participação do pesquisador e advogado Lucas Morimoto; do advogado e especialista em direito digital e analista em Tecnologia da Informação e assessor na Setic, Tiago Aguiar; do diretor de transparência e governo aberto da CGE-RO, Marcos Guimarães Astrê; e da chefe do Núcleo de Inovação e Prevenção à Corrupção da CGE-RO, Mirna Carolina. O debate evidenciou os desafios e avanços na proteção de dados e no acesso à informação no setor público.

Encerrando o evento, a chefe de integridade da CGE-RO, Pâmela Jacomini, apresentou o Programa de Integridade do Governo de Rondônia (Proin), ressaltando a importância de políticas que promovam a ética e a transparência na administração pública.

