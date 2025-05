Operação do Detran-RO flagra número recorde de condutores inabilitados em Porto Velho

ODepartamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito, realizou na segunda-feira (13), na Zona Leste de Porto Velho, mais uma etapa da operação “Duas Rodas, uma só vida”, com foco em coibir a condução irregular de motocicletas. Os resultados chamaram a atenção pelo número expressivo de autuações: 45 pessoas foram flagradas dirigindo sem possuir habilitação, o que configura infração gravíssima prevista no artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) .Além das infrações por inabilitação, a equipe de fiscalização também lavrou outras 98 autuações relacionadas a irregularidades diversas, como falta de equipamentos obrigatórios, licenciamento vencido e ausência de itens de segurança.

Como parte das soluções propostas pelo governo de Rondônia, o Detran-RO lança no próximo dia 30 de maio, o edital do programa CNH Social, que oferece a primeira habilitação de forma gratuita a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é ampliar o acesso à habilitação e, com isso, reduzir o número de condutores inabilitados e os sinistros de trânsito.

Fiscalização de Trânsito realizada na Zona Leste de Porto Velho

Para o diretor-geral do Detran Rondônia, Sandro Rocha, é preciso combater o problema por todos os lados: fiscalização firme, educação para o trânsito e inclusão social. “Quando tiramos de circulação condutores inabilitados, estamos evitando tragédias. Mas queremos ir além: queremos dar oportunidade para que as pessoas possam conduzir com responsabilidade e legalidade. A CNH Social é esse caminho”, afirmou.

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A operação “Duas Rodas, uma só vida” é direcionada principalmente aos motociclistas, que representam a maior parte das vítimas de sinistros registrados no estado.

O diretor de Fiscalização e Ações de Trânsito, Welton Ribeiro, fez um alerta direto à população. “Dirigir sem habilitação é crime, é irresponsabilidade e é uma ameaça real à vida. A cada condutor inabilitado que retiramos das ruas, evitamos um possível sinistro. Nosso trabalho é salvar vidas”, enfatizou.

O Detran-RO reforça que as ações de fiscalização seguirão em todo o estado, com o compromisso de garantir segurança viária, reduzir sinistros e promover um trânsito mais consciente e humano.

Fonte

Texto: Michele Carvalho

Fotos: Michele Carvalho

Secom - Governo de Rondônia