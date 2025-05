Rodovia 457 recebe manutenção do governo de RO garantindo maior segurança na tráfego

ARodovia 457 que dá acesso ao município de Alto Paraíso está recebendo do governo de Rondônia diversas melhorias como, reconformação de plataforma (patrolamento) revestimento primário (encascalhamento) limpeza lateral, desobstrução e implantação de bueiros BSTC em 41,9 quilômetros de estradas nos trechos da Rodovia 458 a 459, com ações desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER-RO), sendo iniciadas este mês, com os trabalhos da equipe da residência regional do DER-RO em Ariquemes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a recuperação da Rodovia 457 é um compromisso com a população de regiões mais distantes. “A recuperação desta estrada é um compromisso com o desenvolvimento e a segurança de nossa população. O governo de Rondônia tem investido forte nos investindo em infraestrutura para garantir a trafegabilidade com conforto e tranquilidade, além de fortalecer a economia local e melhorar o acesso a serviços essenciais ao produtor e morador da zona rural. As ações não param e, juntos iremos garantir o melhor para nosso estado”, salientou.

TRAFEGABILIDADE

Obras na RO-457 em aceleradas

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, fala sobre o objetivo das obras. “As ações do trabalho aumentam a durabilidade da estrada e melhoram significativamente as condições de tráfego, principalmente no período das chuvas. Nosso objetivo é garantir que a população em geral tenha acesso digno e seguro, por ser uma região onde a agroindústria e pecuária predominam a manutenção é fundamental para que os produtores consigam comercializar seus produtos com mais agilidade, e que todos possam circular com tranquilidade,” destacou.

O residente da 2° Residência Regional do DER-RO em Ariquemes, Dirceu de Souza, destacou o empenho da equipe. “Temos acompanhado de perto cada etapa importante da recuperação da RO-457. A equipe está empenhada e comprometida com a execução dos 41,9 km de melhorias a RO-459 até a RO-458, em Alto Paraiso,” disse o residente.

