Governo de RO realiza cerimônia de lançamento da colheita do café no próximo sábado, 17, em São Miguel do Guaporé

Ogoverno de Rondônia realiza no próximo sábado, dia17 de maio, às 9h, napropriedade de um produtor na Linha 102, Km 5 Sul, no município de São Miguel do Guaporé,a cerimônia oficial deLançamento do Início da Colheita do Café. O estado possui cerca de 20 mil famílias produtoras de café. O evento, de iniciativa da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), marca o início de mais um ciclo produtivo da cafeicultura rondoniense, setor que tem se destacado nacionalmente pela qualidade de sua produção e pelo papel relevante no desenvolvimento econômico e sustentável do estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada grão colhido representa o esforço de famílias inteiras, que com coragem e dedicação fazem do nosso café um dos melhores do país. “O governo do estado tem investido fortemente com a realização da primeira Feira Robustas Amazônicos, assistência técnica, distribuição de mudas e entregas de equipamentos para garantir que essa cadeia continue crescendo e o setor siga fortalecido”, ressaltou.

INÍCIO DA COLHEITA

ODiadoIníciodaColheitadoCaféRobustasAmazônicos ,quecelebraopapelfundamentaldessavariedadenaeconomiaagrícoladeRondôniaedoBrasil,passouaintegraroficialmenteocalendáriodoestadoem14demaio.Amudançarefletearealidadeatualdosprodutores,quelidamcomdiferentesciclosdematuraçãoprecoce,intermediárioetardioemrazãodadiversificaçãodevariedadeseclones,oquefezcomqueacolheita,antesconcentradaemabril,passasseainiciaremmaio,garantindomelhoraproveitamentodaprodução.

Comacriaçãodadata,RondôniareforçasuaposiçãodedestaquenacionalcomoumdosmaioresprodutoresdeRobustasAmazônicos,promovendoreconhecimento,valorizaçãoeprestígioàproduçãocafeeiralocal.

FORTALECIMENTO DA CAFEICULTURA

Recentemente, 29 secadores de café, foram entregues na regional da Seagri, em Ji-Paraná para pequenos e médios produtores de sete municípios. A ação marcou um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura no estado, que continua a se destacar no cenário nacional. A aquisição dos secadores foi possível graças a uma emenda parlamentar de mais de R$ 5 milhões, que permitiu a compra das 29 unidades, cada uma no valor de R$ 179 mil. Os secadores, de tecnologia avançada, são do modelo estático de fogo indireto, projetados para melhorar a secagem do café, um processo crucial para garantir a qualidade do produto final.

De acordo com osecretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, a cafeicultura tem impacto positivo para o estado. “Esse momento representa o trabalho dos nossos produtores, que têm investido em qualidade, sustentabilidade e inovação. A Seagri apoia com entrega de fertilizantes, assistência técnica pelaEntidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) para garantir políticas públicas eficazes, que promove o desenvolvimento rural e aumenta a competitividade do nosso café nos mercados mais exigentes”, declarou.

A cerimônia contará com a presença de lideranças do setor produtivo e produtores rurais, e visa valorizar o trabalho dos cafeicultores, reforçando o compromisso do estado com o crescimento sustentável e a geração de emprego e renda no campo.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Samyr Otto e Jéssica Ocampo

Secom - Governo de Rondônia