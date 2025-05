Atualização de ferramentas digitais para otimizar serviços públicos é apresentada à servidores da Sepog

Com o objetivo de aprimorar o uso de ferramentas digitais e promover mais eficiência, colaboração e segurança na administração pública, foi realizado na terça-feira (13) a apresentação “Integração Digital com Microsoft 365: Potencial Estratégico para a Sepog”. A apresentação foi voltada exclusivamente para os servidores da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e ofertada de forma presencial na Escola de Governo, em Porto Velho. Contou com a presença de diversos servidores que puderam escolher entre os três horários disponibilizados no período matutino.

Ao apresentar a plataforma de produtividade movida a nuvem — que reúne ferramentasadaptada a diferentes necessidades, com planos para uso pessoal, familiar, empresarial e educativos — o analista de Sistemas lotado na Assessoria de Desenvolvimento de Sistemas de Planejamento (Adplan/Sepog), Natã José Ferreira de Morais, que fez a ministração do curso, demonstrou como esses recursos integrados podem otimizar os processos internos, promovendo mais agilidade, colaboração e organização no ambiente de trabalho.

O conteúdo da apresentação abordou desde a comunicação e gestão de equipes, até o armazenamento e colaboração de documentos institucionais, passando por organização de tarefas e criação de formulários e pesquisas. A iniciativa também trouxe recomendações de boas práticas e exemplos de aplicação real na própria Secretaria.

A ação representa mais um passo rumo a uma gestão pública mais eficaz e transparente.

Segundoo analista de Sistemas, a adoção das ferramentas da plataforma tem gerado impactos positivos na Sepog, ao fortalecer sua atuação estratégica por meio de mais eficiência, colaboração e segurança. Ele destacou que soluções como Excel, Power BI e SharePoint otimizam o acompanhamento do orçamento estadual e dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA), garantindo maior controle, transparência e agilidade. A integração com o Teams também contribui para uma atuação mais conectada e produtiva das equipes.

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, enfatizou que a tecnologia deve ser uma aliada da gestão pública. “Estamos empenhados em garantir que nossos servidores tenham domínio sobre as ferramentas tecnológicas que otimizam o serviço público. A apresentação reforça nosso compromisso com uma gestão moderna, eficiente e centrada na colaboração.”

Fonte

Texto: Léia Castro

Fotos: Léia Castro

Secom - Governo de Rondônia