Conscientização no trânsito é a principal aliada na redução de acidentes e fatalidades em vias públicas de Rondônia

Para conscientizar e prevenir acidentes e fatalidades nas vias públicas do estado, o governo de Rondônia vem intensificando iniciativas e orientações sobre a segurança no trânsito ao longo do mês de maio. Segundo o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a aplicação de boas práticas contribui para a redução das infrações mais comuns, representadas na maioria dos casos pelo excesso de velocidade e por motoristas conduzindo veículos sob influência de álcool, que pode resultar no registro de sinistros mais graves.

A mobilização por mais segurança viária também ganha base com o movimento internacional “Maio Amarelo”, no qual o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) vem desenvolvendo a campanha “Desacelere. Seu maior bem é a vida”. A iniciativa visa não apenas alertar, mas engajar os cidadãos em atitudes mais responsáveis, reiterando que garantir a paz nas estradas começa com a mudança de cada indivíduo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido de forma conjunta com os órgãos do estado em benefício do setor. “É dever do estado garantir soluções que promovam a proteção da vida por meio dos órgãos que desempenham esta missão. Seja por meio de blitzes educativas, palestras em escolas ou atividades nas comunidades, o governo está comprometido com o propósito de construir um sistema de trânsito cada vez mais humano e seguro a todos.”

COMPORTAMENTO

Condutores de veículos devem ter cuidado ao dirigir

Segundo dados levantados pelo Sistema Integrado de Segurança (Siseg), no período de janeiro a abril de 2025, um perfil preocupante de vítimas de acidentes de trânsito confirmou que os motociclistas são os condutores que mais se envolvem em acidentes. Conforme o BPTran, o cenário exige uma atenção redobrada com ações específicas voltadas para a segurança, incluindo orientações sobre pilotagem defensiva, uso correto de equipamentos de proteção e respeito às leis de trânsito.

Além disso, entre as infrações mais comuns que violam os padrões básicos de segurança estão o excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool, o uso de celular ao volante, a falta de cinto de segurança por motoristas e passageiros, e estar dirigindo veículos não licenciados. Da mesma forma, não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou estar com a CNH vencida estão entre as principais ocorrências, assim como proprietários que permitem que pessoas sem habilitação conduzam seus veículos.

Estes comportamentos, de acordo com o comandante do BPTran, tenente-coronel PM Rafael Tossatti, revelam uma combinação perigosa de imprudência e desatenção que podem ter impactos negativos. “É fundamental que motoristas, ciclistas e pedestres estejam atentos aos cuidados no trânsito, considerando que a maioria dos acidentes poderia ser evitada com atitudes simples. Procedimentos como respeitar os limites de velocidade e dar preferência à vida, são formas eficientes para uma boa conscientização no trânsito”, destacou.

OCORRÊNCIAS

Respeitar os limites de velocidade e priorizar a vida são maneiras eficientes de conscientização no trânsito

Ainda conforme o sistema, foram registrados nestes quatro primeiros meses de 2025, cerca de 588 sinistros de trânsito, que comparado com o mesmo período de 2024, representa uma diminuição de aproximadamente 15,46% das comunicações de ocorrências policiais. Embora a redução seja um indicativo positivo, o BPTran destaca que ainda há um longo caminho a percorrer para que seja alcançado um trânsito mais seguro.

Neste período analisado pelo Siseg, é importante ressaltar que destes 588 casos, 67 pessoas foram presas por embriaguez ao volante, sendo a maioria homens com idade entre 30 e 49 anos. Os dados reforçam a necessidade de expandir cada vez mais as ações do governo do estado favorecendo a fiscalização e conscientização sobre os perigos da combinação álcool e direção.

EDUCAÇÃO

Diversas outras ações educativas que não se limitam à capital têm sido realizadas pelo estado, por meio de investimento do governo de Rondônia na capacitação continuada dos servidores de todos as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e postos avançados. Isto garante que a orientação à população seja feita por profissionais mais preparados e engajados na missão de tornar o trânsito mais seguro.

De acordo com o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, é essencial que as pessoas compreendam o papel do órgão não apenas como fiscalizador, mas como parceiro da sociedade. “Estamos nas ruas, nos bairros, nas escolas, promovendo mudanças que refletem no comportamento de todos. A população precisa conhecer mais estas medidas e entender que o Detran trabalha pela vida, pelo bem-estar e qualidade no trânsito”, frisou.

Fonte

Texto: Jackson Vicente

Fotos: Daiane Mendonça e Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia