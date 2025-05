Curso treina extensionistas para a orientação de benefícios da previdência social às famílias rurais

O curso que vai capacitar extensionistas da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) em técnica de serviços previdenciários começou nesta terça-feira (13), no Centro de Treinamento da Emater-RO (Centrer-RO), em Ouro Preto do Oeste. O treinamento reuniu 53 técnicos, abrangendo os sete escritórios regionais da autarquia, que estarão junto com a equipe da gerência executiva do Instituto Nacional de Serviço Social (INSS) para nivelar as ações e melhor atender às famílias rurais.

A atividade dá início ao acordo de cooperação técnica firmado entre o governo estadual, por meio da Emater-RO, e o INSS para habilitar os extensionistas que atuam diretamente com as famílias no campo na orientação e formalização dos processos e requerimentos aos benefícios da previdência social.

O treinamento está sendo ministrado pela equipe do INSS

Para o diretor-presidente da Emater-RO, Luciano Brandão, essa parceria oficializa um serviço que ao longo dos anos a Emater-RO vem fazendo junto com o INSS. “Esse serviço vem sendo executado de forma espontânea pelos nossos extensionistas e a assinatura do termo de acordo técnico, chega para oficializar e confirmar o auxílio que a gente desenvolve às famílias no campo”, diz.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa é uma ação muito importante para às família de agricultores, pois eles terão mais agilidade e comodidade no acesso aos serviços assistenciais da previdência social. “Muitas vezes, essas famílias deixam de receber os benefícios pela dificuldade que encontram, ou acabam pagando caro para que outros profissionais liberais os representem. Com a ação da Emater, esses serviços serão executados de maneira eficiente e da forma mais rápida possível”, enfatiza.

O diretor-presidente da Emater-RO conta ainda que já ocorreram diversos casos, onde produtores rurais, ao procurarem a Emater-RO, para assistência técnica em suas lavouras, foram beneficiados com orientações sobre serviços previdenciários.

“Teve um produtor que chegou no escritório para pedir informação sobre café e ao pegar a documentação dele, a extensionista viu que ele poderia se aposentar e ele nem sabia disso. Saiu do escritório aposentado, orientado pela extensionista no próprio escritório da Emater”.

Segundo o gerente executivo substituto do INSS, Franciomar Meneguetti Lopes, o treinamento visa capacitar os extensionistas para executarem serviços como o requerimento de aposentadorias, salários-maternidade, pensão, benefícios sociais, além de serviços que envolvem a manutenção de benefícios concedidos. “Hoje, nós estamos com nossa equipe, passando a legislação previdenciária para os extensionistas da Emater e, ao final do curso, vamos fazer a simulação de protocolos, para garantir a eficiência do serviço a ser ofertado”, explica o gerente.

O Curso de Capacitação Técnica em Serviços Previdenciários do INSS segue no Centro de Treinamento da Emater-RO até sexta-feira (16), com uma extensa programação, capacitando os extensionistas para melhor atender aos agricultores familiares.

Fonte

Texto: Wania Ressutti

Fotos: Irene Mendes

Secom - Governo de Rondônia