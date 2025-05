Aula inaugural do Curso de Unidades Especializadas de Fronteira é realizada em Porto Velho

A aula inaugural aconteceu no auditório do Ministério Publico, em Porto Velho

Inicia nesta segunda-feira (5), a 19ª Edição do Curso de Unidades Especializadas de Fronteira. A capacitação, que se estenderá até o dia 17 de maio, na Capital, integra o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), e tem como objetivo fortalecer o combate aos crimes transfronteiriços, promovendo a integração e qualificação de profissionais de segurança pública que atuam em áreas estratégicas da região.

Com uma extensão de 1.342 quilômetros de fronteira exclusiva com a Bolívia, Rondônia enfrenta desafios complexos na repressão ao tráfico de drogas e armas, contrabando, descaminho, roubo de veículos, evasão de divisas, tráfico de pessoas, crimes ambientais e biopirataria. A região de fronteira e faixa de divisa do estado engloba 25 municípios e uma população de aproximadamente 500 mil pessoas, demandando atuação coordenada e especializada das forças de segurança.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E TÁTICA

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou a relevância da iniciativa como parte do trabalho do governo estadual para garantir a segurança da população e proteger as fronteiras. “Este Curso simboliza o comprometimento do governo com a qualificação técnica e tática dos agentes de segurança. É um investimento direto na proteção da população e no fortalecimento das instituições que atuam, diuturnamente, no enfrentamento ao crime organizado nas regiões de fronteira.”

A capacitação promovida pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), em parceria com a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Diop/CGFRON/Senasp), já formou 545 profissionais desde sua primeira edição, em 2013. Esta edição reúne policiais civis, militares, penais, além de agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Exército Brasileiro vindos dos estados de Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Acre e Amazonas.

SOBRE O CURSO

Com carga horária total de 104 horas-aula, o Curso é dividido em módulos teórico, prático e teórico-prático. Entre os conteúdos abordados estão:

Técnicas de abordagem e patrulha policial;

Georreferenciamento aplicado à segurança;

Gestão da informação;

Tiro policial;

Policiamento em embarcação;

Identificação veicular;

Cinotecnia;

Sobrevivência em áreas remotas; e

Atendimento pré-hospitalar tático.

INTEGRAÇÃO DA FORÇAS DE SEGURANÇA

O secretário-adjunto de Segurança, Hélio Gomes, ressaltou o caráter estratégico da formação. “Estamos preparando os profissionais para atuar com excelência em um ambiente hostil e desafiador. A troca de experiências entre os participantes e a integração das forças é o que torna este curso uma referência nacional no enfrentamento aos crimes de fronteira.”

A expectativa é que os conhecimentos adquiridos durante a capacitação se reflitam em ações mais eficazes e coordenadas de segurança pública, ampliando a presença do estado nas áreas sensíveis, e garantindo maior proteção à população fronteiriça.

Fonte

Texto: Gerlen Oliveira

Fotos: Guilherme Ribeiro

Secom - Governo de Rondônia