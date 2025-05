Governo de RO publica edital que cria auxílio financeiro para famílias atingidas por eventos de impacto socioeconômico

Para amenizar os impactos socioeconômicos provocados pela cheia dos rios em Rondônia, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), vai conceder auxílio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade, em decorrência de eventos climáticos extremos, a exemplo da enchente que neste período afeta o estado. A decisão foi anunciada pelo governador Marcos Rocha em visita a comunidades do Baixo Madeira, acompanhado da secretária da Seas Luana Rocha. Com base no Decreto n° 30.219 ,publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof) da quarta-feira (30), o valor a ser transferido é de R$ 3 mil, divididos em três parcelas mensais, para cada família cadastrada.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a criação do auxílio financeiro é uma maneira de amenizar os impactos causados pela enchente, que deixou vários municípios rondonienses em situação de calamidade pública ou situação de emergência. “Várias comunidades ribeirinhas sofrem as consequências da enchente, e muitas famílias contabilizam também a perda da lavoura. Isso é preocupante, pois sabemos que a plantação é a base alimentar de quem vive às margens dos rios”, ressaltou. E complementou que diante da gravidade da situação, foi decidida a concessão do auxílio, com base na Lei nº 4.760, de 11 de maio de 2020 .

AUXÍLIO TEMPORÁRIO

A secretária Luana Rocha explicou que, assim como foi criado o Amparo durante a pandemia da covid-19, este auxílio também é temporário e tem por objetivo o enfrentamento dos efeitos socioeconômicos causados pelas situações de vulnerabilidade temporária. A secretária afirmou ainda que, o governo estadual não tem medido esforços para amenizar os impactos causados às famílias atingidas, e lembrou que a Seas já destinou mais de 1.400 cestas básicas e água mineral para sete municípios, entre eles Porto Velho, que pediram ajuda diante da gravidade da situação.

“O governo percebeu que isso não era suficiente, e foi decidida a concessão do auxílio como um alento para estas famílias, neste momento tão delicado”, ressaltou, acrescentando que, o momento é de acolhimento às famílias e adoção de medidas mais eficazes, como complemento ao apoio que já vem sendo dado com a distribuição de cestas básicas, água potável e suporte técnico pelas equipes da Seas e outras instituições do estado em visita às localidades.

