Ações de educação ambiental para combate e prevenção às queimadas são ampliadas pelo governo de RO

Ogoverno de Rondônia está intensificando as ações de educação ambiental do Plano Multinível de Prevenção às Queimadas em diversos municípios do estado. As atividades, realizadas por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), através da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), incluem palestras em escolas, orientações em propriedades rurais e participação em rádios locais, visando conscientizar a população sobre os riscos e impactos das queimadas no meio ambiente.No período de 29 de abril a 2 de maio, as ações se concentraram nos municípios do Vale do Jamari: Buritis, Campo Novo de Rondônia, Monte Negro, Ariquemes, Cujubim e Cacaulândia.

Durante a última semana, a equipe da Sedam realizou uma série de ações de educação ambiental em diversos municípios de Rondônia com foco na prevenção às queimadas. EmBuritiseCampo Novo de Rondônia, foram promovidas palestras educativas nas escolas José Américo de Almeida e 7 de Setembro, respectivamente, voltadas a crianças da Zona Rural. EmMonte Negro, ocorreu uma busca ativa no comércio local, com orientações aos moradores. Já emAriquemes, além de palestra na Escola Henrique Dias, foram feitas visitas técnicas a propriedades rurais. As atividades continuaram emCujubimeCacaulândia, com participação em rádios locais e busca ativa na Linha C15. A ação encerrou no município deItapuã do Oeste, onde a equipe percorreu a Linha do Azul 1, Km 2, levando orientações a agricultores sobre práticas seguras no uso do fogo.

Além das palestras, a equipe realizou busca ativa junto à população

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta o compromisso do governo com a preservação ambiental e relevância do trabalho preventivo. “As atividades realizadas nas escolas são fundamentais na estratégia de combate aos incêndios florestais e queimadas ilegais. O governo tem trabalhado para promover práticas sustentáveis e proteger os recursos naturais do estado, e essas ações são fundamentais ao repasse destas informações tão importantes.”

Para o gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas em Educação Ambiental, Leandro de Oliveira Almeida, o trabalho realizado pela Ceam traz resultados. “A educação é uma das ferramentas mais eficientes na prevenção às queimadas, pois atua na base do problema: o comportamento humano. Ao levar conhecimento técnico e informações claras à população sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos do uso inadequado do fogo, conseguimos reduzir significativamente os focos de incêndio. Essas ações também fortalecem a gestão ambiental local, promovendo a responsabilidade compartilhada e o uso sustentável dos recursos naturais”, finalizou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, destacou a importância das ações de educação ambiental realizadas nas escolas e comunidades do estado. “As escolas são ambientes estratégicos para difusão do conhecimento, principalmente com temas como preservação ambiental e prevenção às queimadas. Ao levar essas informações aos jovens, estamos formando cidadãos mais conscientes. Além disso, atuar diretamente junto à população garante que, a mensagem chegue de forma clara e prática, incentivando mudanças reais no dia a dia das pessoas”, concluiu.

PLANO MULTINÍVEL DE PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS

Este projeto propõe o desenvolvimento de um Plano Multinível de Queimadas, com ênfase na educação ambiental, como ferramenta central para engajar comunidades, instituições públicas e privadas, e indivíduos na mitigação dos impactos causados pelo fogo. Através da combinação de ações educativas, políticas públicas e tecnologias, o projeto cria uma rede colaborativa capaz de transformar comportamentos, promover gestão responsável dos recursos naturais e reduzir os índices de queimadas de forma sustentável.

Fonte

Texto: Jorge Fernando

Fotos: Livia Balbino

Secom - Governo de Rondônia