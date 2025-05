Com foco em proteger vidas, operação “Lei Seca” flagra 56 condutores embriagados em Porto Velho

As equipes do Detran-RO atuaram em pontos estratégicos de Porto Velho

ODepartamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), com apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), realizou, nos dias 2 e 3 de maio, a operação “Lei Seca” em Porto Velho. O intuito da ação é salvaguardar vidas, retirando de circulação condutores que insistem em dirigir sob influência de álcool.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidencia que as ações de fiscalização do Detran-RO têm também, o objetivo de conscientizar a população, pois são ferramentas eficazes para construção de um trânsito onde a vida seja sempre a prioridade.

“A prioridade desta operação é interromper a conduta perigosa de dirigir embriagado, prevenindo sinistros que podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo em fatalidades”, explicou o diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), Welton Roney, que esteve à frente das atividades.

As equipes do Detran-RO atuaram em pontos estratégicos de Porto Velho, com grande movimentação de veículos, realizando abordagens e testes de alcoolemia para identificar motoristas que colocam em risco a própria segurança e a de terceiros.

RESULTADO

O Detran-RO flagrou 56 condutores embriagados, dos quais 24 foram conduzidos à Central de Polícia

A equipe de fiscalização de trânsito abordou 806 condutores nos dias de ação, resultando no flagrante de 56 condutores embriagados, dos quais 24 foram conduzidos à Central de Polícia por apresentar teor alcoólico elevado, configurando crime de embriaguez.“Os resultados da operação nos dias 2 e 3, refletem o desenvoltura do Detran em construir um trânsito mais seguro”, avalia Welton Roney.

CONSEQUÊNCIAS

A operação “Lei Seca” identificou condutores com níveis de álcool no organismo com resultados do teste acima de 0,33 ml, tendo como consequência direta a aplicação de multas no valor de R$ 2.934,70, e condução dos mesmos para a Delegacia de Polícia, como previsto pela legislação de trânsito. Além da multa, há suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses, e possível retenção do veículo.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reitera que dirigir sob influência de álcool é uma atitude de extremo risco, com potencial para causar tragédias irreparáveis. “Ao retirar condutores embriagados das vias, a operação “Lei Seca” age diretamente na proteção da vida, garantindo que as estradas e ruas de Rondônia sejam mais seguras para todos: pedestres, ciclistas, motociclistas e outros motoristas”.

