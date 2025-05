Rondônia lidera no ranking de geração de empregos formais no primeiro trimestre de 2025 na Região Norte

Segundo dados do Caged, Rondônia registrou 1.102 novos postos de trabalho com carteira assinada em março

Oestado de Rondônia segue demonstrando força na economia e geração de oportunidades para a população. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o estado registrou 1.102 novos postos de trabalho com carteira assinada em março, liderando a geração de empregos formais na Região Norte.

No acumulado do primeiro trimestre de 2025, Rondônia alcançou um saldo positivo de 4,4 mil empregos formais. O setor de Serviços foi o principal responsável pelo desempenho no mês de março, com mil novas vagas, seguido pela Indústria, que criou 420 empregos.

RESULTADO POSITIVO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, comemora os números e atribui os resultados à gestão responsável e atração de investimentos. “Nosso governo tem trabalhado com seriedade para criar um ambiente propício ao crescimento econômico e à geração de empregos. Esses mais de 4 mil postos formais, em apenas três meses, comprovam que estamos no caminho certo, com políticas públicas que promovem desenvolvimento e garantem mais dignidade aos rondonienses”, salientou.

Segundo os dados do Novo Caged, a maioria das vagas geradas em março foram preenchidas por mulheres (816) e por pessoas com ensino médio completo (760). O maior saldo de empregos foi registrado entre os jovens de 18 a 24 anos, com 707 vagas. Entre os municípios, a capital Porto Velho liderou com 724 novas vagas, seguida por Vilhena (231), Ji-Paraná (128), Machadinho d’Oeste (123) e Rolim de Moura (110).

O governo do estado segue comprometido em fomentar o crescimento econômico, apoiar a geração de emprego e renda e construir um futuro cada vez melhor para a sua população.

AÇÕES DE GOVERNO

Os resultados refletem o empenho do governo em apoiar o empreendedorismo e fortalecer os setores produtivos

Entre as políticas públicas adotadas pelo governo de Rondônia está o Geração Emprego, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec). Para o vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, os resultados refletem o empenho do governo em apoiar o empreendedorismo e fortalecer os setores produtivos. “Temos investido na capacitação da mão de obra, na desburocratização e melhoria do ambiente de negócios. O crescimento no setor de Serviços e Indústria demonstra que, as estratégias adotadas pela Sedec, em parceria com o setor privado, estão surtindo efeito. Rondônia é um exemplo de gestão eficiente no Norte do Brasil”, enfatizou.

CENÁRIO NACIONAL

O desempenho de Rondônia acompanha uma tendência nacional. Em todo o país, foram criados 654,5 mil empregos formais no primeiro trimestre de 2025. Em nível regional, a Região Norte acumulou saldo positivo de 5,1 mil empregos em março, e Rondônia foi decisivo para esse resultado.

Fonte

Texto: Andréia Fortini

Fotos: Daiane Mendonça e Bruna Felipe

Secom - Governo de Rondônia