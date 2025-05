Mega ação do Maio Amarelo reúne centenas de pessoas no Parque do Abobrão em Porto Velho

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, o governo de Rondônia realizou, na quinta-feira (1º), por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), a primeira ação da campanha “Maio Amarelo” 2025, no Parque do Abobrão, zona Sul de Porto Velho. O evento foi conduzido pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), e contou com a presença de autoridades, instituições parceiras e centenas de moradores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o objetivo da campanha é chamar a atenção da sociedade para a redução de sinistros e mortes no trânsito. “A vida é o bem mais precioso que temos, por isso, apoiar ações como essa é fundamental. O governo do estado está comprometido com a educação e a preservação da vida no trânsito.”

ATIVIDADES LÚDICAS

Diversas atividades lúdicas, com foco na educação de trânsito, foram ofertadas à população

Diversas atrações foram oferecidas ao público, como o Túnel do Tempo, que apresentou a história do automóvel e do “Maio Amarelo”; atividades lúdicas para crianças, como pintura em desenhos, jogos digitais, circuito de bicicleta, e apresentações teatrais com os personagens Lorinha e Listinha, ensinando, de forma divertida, como fazer uma travessia segura, também foram desenvolvidas no evento.

Os famosos bonecos Vidinha e Ligadinho animaram o público, enquanto os adultos puderam testar os óculos simuladores de embriaguez, participar de quizzes com prêmios e fazer testes de alcoolemia com o etilômetro, orientações conduzidas pela Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT).

“Nosso foco é a educação desde a infância. Quando as crianças aprendem o certo desde cedo, levamos para o futuro um trânsito mais seguro e consciente”, ressaltou Fábio Duarte, diretor da Escola Pública de Trânsito, que também esteve presente no evento.

CONSCIENTIZAÇÃO E SORTEIOS

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou o papel do Departamento na conscientização da população. “O ‘Maio Amarelo’ é mais que uma campanha, é um movimento que salva vidas. Estamos iniciando essa jornada com uma mega ação no Parque do Abobrão, e ela se estenderá por todo o estado com várias atividades educativas”, salientou.

Equipes da fiscalização de trânsito prestaram informações aos participantes do evento

A sra. Agna Aparecida Mendes Carvalho, de 56 anos, moradora do Bairro Eletronorte, foi uma das pessoas sorteadas durante o evento. Ela levou a netinha Allana, de 9 anos, que ganhou uma bicicleta. “Ela ficou muito feliz. Foi uma festa linda, está de parabéns toda a equipe do Detran”, comentou emocionada.

AÇÃO INTEGRADA

Participaram da ação diversos parceiros institucionais, como a Base Aérea de Porto Velho (BAPV), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), e outros órgãos públicos e privados.

O Detran-RO dá início às atividades do “Maio Amarelo” em Rondônia, que seguem durante todo o mês com foco na educação, prevenção e valorização da vida.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa e Jarlana Davy

Secom - Governo de Rondônia