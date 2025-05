Gestão escolar em Rondônia é fortalecida com capacitação sobre o Proafi

Com objetivo de aprimorar a administração nas escolas da rede pública estadual, o governo de Rondônia realizou na terça-feira (29), o “Proafi Escola Regular”, a iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), conduzida pela Gerência de Capacitação Técnica e Coordenadoria de Programas, reuniu gestores escolares na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Estudo e Trabalho, em Porto Velho. O foco da formação foi o Programa de Acompanhamento e Fortalecimento das Escolas Regulares (Proafi), um programa de apoio financeiro essencial para o bom funcionamento das unidades de ensino do estado. O foco da formação foi o Programa de Acompanhamento e Fortalecimento das Escolas Regulares (Proafi)

Durante o evento, o gerente de Programas de Apoio e Manutenção, Carlos Nunes de Almeida, detalhou as diretrizes estratégicas do programa, os instrumentos de acompanhamento e as ações planejadas para otimizar o ambiente escolar. A ênfase na gestão eficiente de recursos e na valorização de práticas administrativas eficazes foi um ponto-chave da discussão.

De acordo com a gerente de Capacitação Técnica da Seduc, Jeieli Oliveira, a iniciativa demonstra o reconhecimento da Seduc sobre a importância da capacitação contínua dos servidores. “Investir no desenvolvimento técnico dos gestores escolares reflete diretamente na qualidade da administração das escolas, impactando positivamente o ambiente de aprendizado e, consequentemente, a educação oferecida aos estudantes do estado”, disse.

GESTÃO EFICAZ

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância do evento como uma oportunidade estratégica de alinhamento, atualização técnica e troca de experiências no âmbito da administração escolar. “A capacitação sobre o Proafi representa um passo importante para fortalecer a autonomia e a eficiência administrativa das escolas estaduais. Ao fornecer as ferramentas e o conhecimento necessário para uma gestão eficaz dos recursos e das práticas administrativas, o governo do estado investe no futuro da educação, preparando um ambiente escolar mais propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral dos estudantes.”

INTEGRAÇÃO E COMPROMETIMENTO

Foram compartilhados esclarecimentos técnicos sobre procedimentos operacionais da gestão escolar

A programação contou ainda com a participação da coordenadora administrativa e financeira da Superintendência Regional de Educação de Porto Velho (SRE/PVH), Joana Darc Brasil e da coordenadora de Gestão Escolar, Sheila Ribeiro. Ambas compartilharam esclarecimentos técnicos cruciais sobre os procedimentos operacionais da gestão escolar, promovendo uma maior integração entre as áreas técnicas da Seduc e os gestores que atuam diretamente nas escolas.

A secretária executiva da Educação, Marta de Souza Costa, reforçou o comprometimento da Seduc com políticas públicas educacionais mais eficazes e democráticas. “Abordei os desafios e avanços da educação pública estadual. A Secretaria busca a melhoria contínua da gestão escolar como um pilar fundamental para o desenvolvimento da educação em Rondônia”, pontuou.

Fonte

Texto: Elaine Santos

Fotos: Júlio André

Secom - Governo de Rondônia