Fórum Integrado para Gestão de Trânsito debate segurança viária e lança o Movimento Maio Amarelo em Rondônia

Com o intuito dediscutir e propor soluções para a construção de um trânsito mais seguro, humano e responsável, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou, na quarta-feira (30), no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, o I Fórum Integrado para Gestão de Trânsito. O evento reuniu autoridades, especialistas e a sociedade civil.

Temas como “Cultura de paz no trânsito”, com ênfase na convivência social e respeito à vida nas vias; “Limites de velocidade”, como fator fundamental na prevenção de sinistros; e “fatores de riscos”, como a condução sob efeito de álcool, o desrespeito aos limites de velocidade, a ausência de equipamentos obrigatórios e a segurança veicular, com especial atenção aos sinistros envolvendo pedestres, foram abordados no Fórum, que foi transmitido pelo canal da Autarquia no YouTube.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que as discussões sobre a implementação de políticas públicas de segurança viária têm o potencial de transformar a realidade do trânsito no estado. “Todos nós temos a responsabilidade de salvar vidas no trânsito. Para isso, é fundamental que cada um cumpra seus deveres e responsabilidades, seja ao conduzir com atenção e respeito, seja ao realizar ações de educação, engenharia ou fiscalização que promovam a segurança viária.”

Sirlei Kuiava palestrou sobre o “Fortalecimento da Segurança Viária através da Integração dos Pilares Educação, Engenharia de Tráfego e Fiscalização de Transito”

PALESTRAS

O evento contou com palestras de importantes autoridades, ccomo:

Coordenadora de Formação e Educação para o Trânsito, Sirlei Kuiava, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), palestrou sobre “Fortalecimento da Segurança Viária através da Integração dos Pilares Educação, Engenharia de Tráfego e Fiscalização de Transito”;

Secretário Municipal de Trânsito de Porto Velho, Iremar Torres Lima, abordou o tema “Responsabilidade Compartilhada pela Segurança no Trânsito”;

Gestor da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) do Detran-RO, Welton Roney Nunes Ribeiro, apresentou a fiscalização como um instrumento pedagógico e regulador de princípios éticos e cidadãos.

Além disso, a plataforma de Inteligência de Negócios MOB.RO, que reúne dados de mobilidade urbana do estado de Rondônia, foi apresentada pelo superintendente Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, Delner Freire e o coordenador de Banco de Dados da Setic, Pedro Gomes, destacando a importância da análise de dados para a melhoria da gestão do trânsito.

MAIO AMARELO

Uma Mesa Redonda com representantes da Senatran, Detran-RO, Conselho Estadual de Trânsito e Polícia Rodoviária Federal marcou o lançamento do movimento internacional “Maio Amarelo” em Rondônia, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, com apresentação de vídeo institucional sobre o tema, que foi acompanhado pelo Observatorio Nacional de Segurança Viária.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, avaliou a iniciativa como um momento primordial àpromoção da conscientização e responsabilidade de todos no trânsito. “A colaboração entre diferentes setores da sociedade é essencial para alcançar os objetivos de segurança e respeito à vida no trânsito”, pontuou.

REPRESENTAÇÃO

Participaram do Fórum 455 pessoas, entre elas, representantes dos municípios de Porto Velho, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Costa Marques, Nova União, Vale do Anari, Candeias do Jamari, São Felipe d’Oeste, Chupinguaia e Cujubim.

Fonte

Texto: Jarlana Davy

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia