Ensino profissionalizante de Rondônia prepara o trabalhador do futuro

Aconstante evolução do mercado de trabalho, devido ao avanço tecnológico e às alterações na rotina da sociedade moderna, exigem que o trabalhador se adeque aos novos tempos para acompanhar a rapidez como a roda da economia vem girando, com mudanças frequentes nos seus principais eixos: produção, distribuição, circulação, consumo de bens e serviços. Diante desse cenário, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) capacita estudantes de Rondônia, com foco nas demandas do futuro. Com esse objetivo, educadores da instituição de ensino participam nesta semana no Expo Center Norte, em São Paulo, do maior evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina. A programação, com palestras, workshops e feira de produtos e serviços pedagógicos, começou na segunda-feira (28) e termina nesta quinta-feira (1º).

TRANSFORMAÇÕES EDUCACIONAIS

O maior evento de inovação e tecnologia para educação na América Latina focou sua programação no futuro que já começou

O futuro do setor educacional, diante dos desafios em preparar os estudantes para as novidades da vida profissional, foi um dos temas que dominaram as discussões no evento, que reuniu representantes de instituições de ensino, provedores de soluções, governos, edtechs e organizações do terceiro setor, a fim de estabelecer ambientes de ideias, conexões e soluções sobre as transformações educacionais, sociais e tecnológicas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os estudantes estão tendo acesso a um ensino profissionalizante de qualidade no estado, os cursos são ofertados conforme as tendências do mercado de trabalho. “Rondônia tem uma das menores taxas de desocupação no país, e o cidadão rondoniense tem acesso a um ambiente favorável para conseguir um emprego ou investir no empreendedorismo, com um currículo atualizado”, evidenciou.

NOVAS PROFISSÕES

Nos céus de Rondônia, muitos alunos enxergam um horizonte de oportunidades. O Curso de Operador de Drone reúne quem pega carona nessa onda otimista e se capacita para atuar em novas profissões que aterrissam no próspero ecossistema da era tecnológica. O operador de estação de tratamento de água Deivison Hurtado de Morais, 28, começou a sonhar alto quando ficou sabendo da novidade. “Quero mudar de área e aproveito a chance de me qualificar para um trabalho que está cada vez mais em alta”, ressaltou o morador do Bairro Teixeirão, em Porto Velho.

Capacitação tecnológica é um dos caminhos para quem trilha uma carreira de sucesso

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, que participa do evento com uma equipe técnica da instituição de ensino, salientou a importância das temáticas abordadas com foco no futuro. “É cada vez mais desafiador preparar o aluno, pois o trabalhador que deseja ter sucesso hoje não pode esperar o amanhã para se qualificar. O aprendizado tem que ser contínuo, já que as transformações estão cada vez mais rápidas.”

TEMAS ABORDADOS

Aplicando as Metodologias IAtivas na Construção de Futuros Possíveis;

Da Tradição à Inovação: Reimaginando a Educação Superior e Profissional;

Gestor Hoje: Estratégias para Liderar Escolas em um Mundo em Transformação;

Transformação Digital: Nova Geração X Tradição;

O papel das empresas de tecnologia para capacitar os talentos do futuro do mercado;

Organizações que Aprendem: Inovação e Colaboração para um Futuro em Transformação;

Como as próximas Gerações vão consumir a Educação no Futuro;

Inovação aberta: o futuro da educação está na colaboração;

Educação para um Futuro Sustentável: O Papel do Currículo na Formação de Cidadãos Globais;

Educação Inclusiva e Futuros Regenerativos: Caminhos para uma Escola que Acolhe a Todos;

A Escola do Futuro: Onde o Amanhã Começa Hoje;

Cocriação de Futuros Desejáveis para Educação: Ferramentas Práticas de Pedagogia de Futuros para Educadores e Gestores;

Fonte

Texto: João Albuquerque

Fotos: João Albuquerque e divulgação do Bett Brasil

Secom - Governo de Rondônia