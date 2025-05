Maio começa com frio no Centro-Sul e chuvas no Norte

O mês de maio de 2025 começou sob influência de um ar frio de origem polar, que reduziu a temperatura e deixou o tempo firme, com poucas chuvas nas regiões Sul e Sudeste. De acordo com o portal Climatempo , temperaturas abaixo de 10°C estão sendo observadas do Paraná ao Rio Grande do Sul, e geadas são esperadas nas áreas mais elevadas da serra gaúcha e catarinense . Nesta quarta-feira (30), por exemplo, último dia de abril, a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, registrou -3,2ºC.

Na região Sudeste, não há previsão de geada para os primeiros dias de maio, temperaturas próximas dos 10°C poderão ser observadas nas áreas mais elevadas da serra da Mantiqueira. A cidade de São Paulo, por exemplo, terá mínima média mensal de 14,7ºC neste mês, bem inferior ao observado em abril.



De acordo com o Metsul Meteorologia , o mês também terá aumento no número de dias com nevoeiro e neblina, entre a madrugada e o início das manhãs.

No caso do Centro-Oeste, o sol predomina neste feriado em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e de Mato Grosso, informa o Climatempo. Os dias serão mais frios ao amanhecer, com a temperatura aumentando, especialmente a tarde, em maior amplitude térmica. Pancadas de chuva ainda ocorrem na região central de Goiás, no Distrito Federal e no centro-norte de Mato Grosso. Cuiabá e Campo Grande deverão registrar alguns dias frios ao longo do mês.

Alerta no litoral baiano

A influência do mesmo ar polar que esfriou o centro-sul do país se expressa na forma de fortes chuvas no litoral da Bahia. O alerta é de temporal em quase toda a faixa litorânea do estado.

O sol vai predominar nas demais áreas do Nordeste, com eventuais pancadas de chuva no oeste do Piauí e litoral do Maranhão.

O Climatempo prevê pancadas de chuva moderadas a fortes em quase todo o Norte do país, com alerta de temporais em Roraima, no norte do Amapá, no noroeste do Pará, no extremo norte do Amazonas e nas áreas de fronteira com a Venezuela, Colômbia e Peru.

Neutralidade climática

Com a aproximação do inverno, que começa em junho, o mês de maio deve reduzir a temperatura média em grande parte do país. A previsão meteorológica indica que o mês vai transcorrer com uma situação de neutralidade térmica no oceano Pacífico equatorial, na costa do Peru. Isto significa que a temperatura na região central do Pacífico Equatorial estará próxima da normalidade, sem as influências de fenômenos como El Niño e nem La Niña.

Quando esses fenômenos atuam, o que não ocorrerá desta vez, eles oscilam de forma acentuada a temperatura média oceânica no Pacífico Equatorial para mais (El Niño) ou para menos (La Niña), resultado na ocorrência de clima extremo na América do Sul e no Brasil, como chuvas intensas ou seca severa, de forma inversa entre o Norte e Sul do país.