Governo de RO participa de oficina para fortalecimento de políticas públicas indígenas na Amazônia Legal

Ogoverno de Rondônia participou nos dias 28 e 29 de abril, da Oficina de Consolidação do Diagnóstico Situacional das Secretarias de Povos Indígenas da Amazônia Legal, realizada em Brasília (DF). A ação é promovida pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). O evento busca consolidar diagnóstico situacional e impulsionar ações inclusivas aos povos indígenas.

A Superintendência Estadual do Indígena (SI) participa ativamente das atividades, que têm como objetivo mapear a estrutura administrativa, os desafios enfrentados e as potencialidades das secretarias estaduais que atuam diretamente na formulação e execução de políticas públicas voltadas aos povos indígenas da região. O diagnóstico situacional procura identificar estratégias de fortalecimento institucional, visando ao aprimoramento das políticas públicas de forma mais eficaz, inclusiva e sustentável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a oficina é fundamental para o fortalecimento das políticas públicas. “Entender os desafios enfrentados pelas secretarias estaduais e identificar onde podemos melhorar é essencial para atuarmos de forma mais eficiente e promovermos políticas públicas cada vez mais eficazes aos povos indígenas. Esse trabalho é muito importante para o futuro”, enfatizou.

O superintendente Estadual dos Povos Indígenas, Gasodá Suruí, que representou Rondônia no evento, destacou a relevância da iniciativa. “Essa oficina é uma oportunidade de integração e troca de experiências entre os estados. Estamos aqui para fortalecer as nossas ações, respeitando a diversidade cultural e melhores resultados para as comunidades indígenas.”

O encontro também proporciona um espaço de diálogo e cooperação entre os estados da Amazônia Legal, fortalecendo as iniciativas conjuntas voltadas ao atendimento das especificidades e demandas dos povos originários.

Fonte

Texto: Rute Haverroth

Fotos: Ubiratan Surui

Secom - Governo de Rondônia