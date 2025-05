Governo de RO investe em manutenção da Rodovia-133 na Região do Café

Cumprindo com o Plano Anual de Manutenção nas rodovias sob responsabilidade do governo de Rondônia, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER- RO) deu início às obras de manutenção na Rodovia-133, conhecida como estrada do Calcário, executada pela 11° residência regional em Pimenta Bueno. Infraestrutura é uma das metas do governo de Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação representa mais um passo no engajamento do governo em impulsionar a economia local. “Essa obra é estratégica para o estado. Estamos investindo em uma estrada que diariamente passa produções agrícolas e mineração, a qual movimenta a economia da região. A RO-133 melhora o acesso à Usina de Calcário, como também aumenta o desenvolvimento de Espigão do Oeste e de toda região”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou a importância da ação na rodovia. “Nosso foco é garantir estradas mais seguras e funcionais, como também o acesso em áreas produtivas do estado, investir em infraestrutura significa, qualidade de vida e desenvolvimento regional.”

“Estamos realizando um serviço completo, conformação de plataforma e revestimento primário. A obra está sendo executada em aproximadamente 50 quilômetros da rodovia, seguindo até a usina de calcário, com atenção aos detalhes técnicos para garantir que o trecho receba o cuidado necessário e usuários possam trafegar com tranquilidade e segurança pela rodovia”, disse Edy Fábio, residente regional de Pimenta Bueno.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Edy Fábio

Secom - Governo de Rondônia