Obras avançam na RO-420 entre Buritis e Nova Mamoré com manutenção em toda a extensão da via

As obras de manutenção na RO-420, que liga Buritis a Nova Mamoré, estão em pleno andamento. Equipes itinerantes e da 15ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) atuam ao longo dos 180 quilômetros da Rodovia não pavimentada, garantindo trafegabilidade e segurança aos usuários.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias estaduais é essencial para o desenvolvimento do estado. “Rodovias recuperadas facilitam o acesso, promovem o escoamento da produção e impulsionam a economia local. O governo do estado tem trabalhado em obras como esta em todas as regiões do estado, evidenciando o investimento contínuo na melhoria da malha viária e no fortalecimento da economia”, ressaltou.

Com serviços de conformação de plataforma e aplicação de revestimento primário, os trabalhos são contínuos ao longo de todo o ano, intensificando-se com a chegada do verão. “Nosso objetivo é garantir segurança e conforto para quem trafega pelas rodovias estaduais. As obras avançam com mais agilidade neste período”, explicou o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes.

Segundo o coordenador de Operações e Fiscalização do DER-RO, Marcelo Santos, os serviços vão além da manutenção da pista. “Trabalhamos diariamente nas estradas não pavimentadas, com reforço de pontes, instalação de bueiros e limpeza. Nossas ações incluem obras planejadas e também emergenciais”, destacou.

A RO-420 passa por distritos importantes como Nova Dimensão, Palmeiras, Jacinópolis e Rio Branco. O residente regional do DER-RO em Buritis, Adecleito Effgen, reforçou o empenho da equipe. “Estamos com várias máquinas em campo, trabalhando junto à equipe itinerante para acelerar as obras em pontos estratégicos da rodovia.”

As ações na RO-420 demonstram o compromisso do governo de Rondônia com a infraestrutura e com o bem-estar da população, garantindo acessibilidade e promovendo o desenvolvimento regional.

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Adecleito Effgen

Secom - Governo de Rondônia