Ensino profissionalizante de Rondônia segue tendências do mercado de trabalho global

Realizado em São Paulo, Bett Brasil 2025 apresenta novidades do setor educacional

Sob o tema central “Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos”, o auditório do Fórum Ahead by Bett como é chamado o ecossistema ocupado por líderes, educadores e fornecedores do setor educacional aborda nesta edição, fatores que estão mudando a rotina da comunidade escolar.

Entre as questões levantadas estão:

Impactos da Inteligência Artificial na educação;

Crise climática;

Desenvolvimento humano;

Aprender a fazer;

Saúde mental; e

Acesso ao ensino, permanência e equidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a proposta da participação do estado é discutir o futuro da formação profissional, e reflete os investimentos que a gestão estadual vem fazendo para ofertar qualificação de mão de obra com qualidade ao cidadão rondoniense. “Nosso estado se posiciona cada vez mais de forma positiva, inclusive, neste mês de maio será realizada mais uma edição da Rondônia Rural Show Internacional, comprovando que desde o agronegócio ao ensino profissionalizante – estamos avançando”, salientou.

MUNDO DIGITAL

Evento acontece em arenas temáticas com formatos inovadores

A capacitação do trabalhador para o novo cenário desenhado pela tecnologia, que está na pauta do evento paulista, é realidade nas salas de aula do Idep. A jornalista Rosa Rodrigues Monteiro, de 24 anos, trabalha como assessora de imprensa de uma entidade ligada à advocacia e para acompanhar a evolução da área em que atua está fazendo o Curso Marketing Digital. “Quero me atualizar para ampliar o conhecimento na comunicação”, argumentou a aluna, que mora no Bairro Aponiã, em Porto Velho.

Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, que participa do Bett Brasil 2025, as instituições de ensino precisam se adequar às novidades que impactam o mundo do trabalho. “É fundamental a educação profissional seguir o mesmo ritmo veloz da era tecnológica para que os alunos não fiquem atrás em um mundo marcado por constantes inovações”, ressaltou.

