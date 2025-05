De olho no rebanho: começa a atualização obrigatória dos dados agropecuários à Idaron

Começou o prazo para um dos compromissos mais importantes do produtor rural de Rondônia: de 1º a 31 de maio, todos os criadores de animais devem declarar à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) os dados atualizados dos seus rebanhos e atividades produtivas. A exigência vale para quem cria bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, aves e equídeos.

Além de obrigatória, a declaração é estratégica: é uma etapa importante para a manutenção do status sanitário de Rondônia como área livre de febre aftosa sem vacinação – um dos mais importantes reconhecimentos internacionais para exportação de carne. “É um esforço coletivo que reforça a credibilidade da produção pecuária do estado”, explicou o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres.

Por que declarar?

A declaração dos rebanhos é parte da política de responsabilidade compartilhada entre os produtores, o governo estadual e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Manter os dados atualizados não apenas fortalece a vigilância sanitária, mas também valoriza o produto final que chega à mesa do consumidor e abre mercados para a carne rondoniense no exterior.

“Com o início do prazo da campanha, o produtor só poderá emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA) se estiver com a declaração em dia”, alerta o presidente da Idaron. A emissão do documento — essencial para transporte e comercialização dos animais — fica condicionada à regularização cadastral.

Como fazer?

A boa notícia é que o processo pode ser feito de maneira simples e rápida, pela internet. Basta acessar o site da Idaron ( www.idaron.ro.gov.br ) e utilizar a mesma senha já usada para emitir a GTA. Para quem ainda não possui senha, o cadastro também é online e gratuito.

Além dos dados dos animais, o formulário inclui perguntas sobre atividades como piscicultura, apicultura e produção de frutas — tudo com linguagem acessível e campos objetivos.

A declaração de rebanho é mais que uma obrigação — é um passo decisivo para garantir a sustentabilidade, a competitividade e a reputação do agronegócio de Rondônia.

Compromisso com o futuro

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância do engajamento dos produtores em ações de defesa agropecuária. “Esse status sanitário é uma conquista de todos: governo, técnicos e, principalmente, do produtor rural, que sempre respondeu às campanhas com responsabilidade. Agora, mais do que nunca, é hora de mantermos o compromisso com as exigências da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).”

Fonte

Texto: Toni Francis

Fotos: Amabile Casarin e Daiane Mendonça

Secom - Governo de Rondônia